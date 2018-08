Babiš míří do Itálie řešit ilegální migraci. ‚Naše vláda postoj jen tak měnit nehodlá,‘ řekl

Řím/Praha Desetidenní drama na palubě lodi italské pobřežní stráže Diciotti sice skončilo a na 140 migrantů se nakonec smělo o víkendu vylodit na italské půdě, příkopy vykopané mezi vládou v Římě a ostatními zeměmi EU ale jen tak nezmizely. Zvláště mezi kabinetem Giuseppeho Conteho a státy visegrádské čtyřky, které odmítají jakékoliv přerozdělení běženců, pnutí trvá.

V úterý se právě o tom chystá v Itálii a na Maltě jednat premiér Andrej Babiš. Na setkání v Římě se vrátí k tomu, proč v červenci Česko nevyslyšelo výzvu, aby přijalo část migrantů z jedné z lodí mířících do Itálie. Babiš před odletem předestřel, že jeho vláda dosavadní postoj jen tak měnit nehodlá.



„Trvám na tom, že my žádného ilegálního migranta z Itálie ani odjinud nevezmeme. To není nic proti Itálii, k níž chováme sympatie, jde o zásadní strategii. Je to podle mě zcela klíčové gesto, symbol a vzkaz migrantům a pašeráckým gangům, že nemá smysl se do Evropy plavit,“ řekl MF Dnes.

Na pondělní poradě s českými velvyslanci uvedl, že je potřeba o situaci jednat přímo s africkými zeměmi a docílit dohody, jakou uzavřel Brusel s Tureckem. Míní, že ilegální migranti by vůbec neměli k evropským břehům vyplout a EU by měla za to poskytovat severoafrickým zemím kompenzace.



S českým premiérem na zahraniční cestu odletěl i náš reportér, který bude na Lidovky.cz pravidelně zveřejňovat informace o průběhu jednání.