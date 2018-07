Babiš na ředitele GIBS navrhne žalobce Radima Dragouna, lovce úplatných soudců

PRAHA Babiš na ředitele GIBS navrhne šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Radima Dragouna. Do výběrového řízení se přihlásilo 12 lidí.

O tom, že žalobce Dragoun je černým koněm výběrového řízení, informovaly LN již v polovině července. Jeho silnou stránkou bylo vyšetřování citlivého případu korupce soudců, druhým jeho plusem byla silná podpora od renomovaných představitelů státního zastupitelství a justice. Dragoun je žalobcem z revíru, který měla dříve na starosti pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová, nynější pražská vrchní žalobkyně.

Případ Litoměřice

Vysloužil si vizitku lovce soudců, kteří se ocitli na scestí. Dragouna proslavila kauza litoměřických soudců. Na podzim 2011 policie zadržela kvůli podezření z braní úplatku dva muže v taláru z tamního okresního soudu. V té době šlo o první případ v novodobé české historii, kdy byli kvůli korupčnímu podezření zadrženi soudci. Na konci loňského roku obžalovaní dostali podmíněné nepravomocné tresty. Dragoun, který případ dozoruje, řídí Okresní státní zastupitelství v Lounech. Tedy obvod, který spadá pod ústecké krajské státní zastupitelství, kde dříve coby náměstkyně působila Lenka Bradáčová, dnes pražská vrchní žalobkyně. Dragoun je dlouhodobě považovaný za jejího spojence.

Žalobce s bonusem

Zkušenosti s Dragounovou prací má i žalobce z Nejvyššího státního zastupitelství a prezident Unie státních zástupců Jan Lata. „Než se stal žalobcem, působil u policie a myslím, že byl úspěšný. Poté ho zlákalo státní zastupitelství, čemuž rozumím. Dostudoval si následně práva a doktorát, tudíž má v tomto směru nadstandardní vzdělání. Jako státní zástupce se proslavil zejména případem litoměřických soudců, kterou dovádí k úspěšnému cíli. Myslím, že pro funkci, na kterou se mě ptáte, má všechny předpoklady,“ řekl LN Lata.

Podle něho je Dragounovou výhodou, že pracovní kariéru nestrávil jen v roli žalobce. „Má zkušenosti policisty a státního zástupce, nota bene vedoucího státního zástupce – má tedy i manažerské zkušenosti. Jakýmsi bonusem je, že řešil korupci mezi soudci. Zdá se mi, že jde o kvalitního státního zástupce. Je obohacující, když má člověk zkušenosti i z jiných profesí, což Radim Dragoun má,“ uvedl žalobce Nejvyššího státního zastupitelství.

Lata si Dragouna přivedl do výkonného výboru Unie státních zástupců, kde má na starost takzvanou severočeskou sekci. „Znal jsem ho a pokládal jsem ho za respektovaného člověka, který má něco za sebou. Je o něm známo, že se mu povedlo konsolidovat Okresní státní zastupitelství v Lounech. Oslovil jsem ho, zda by nechtěl kandidovat do výkonného výboru,“ dodává Lata.

Sledovaná inspekce

Výběr nového ředitele GIBS přitáhl pozornost kvůli nedávnému sporu premiéra Babiše s bývalým šéfem GIBS Michalem Murínem, který v dubnu rezignoval. Murína tehdy za činnost v inspekci kritizoval i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Generální inspekce pod vedením exředitele Murína nepožívala v několika případech přílišné důvěry ze strany policistů a žalobců. Například v kauze Vidkun, ve které mimo jiné uvízli vrcholní krajští policisté, vyšetřovatelé inspekci nevěřili a do vyšetřování ji raději nezapojili.