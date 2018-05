Babiš nechá právníky prostudovat rozhodnutí o pokračování svého stíhání v kauze Čapí hnízdo

Praha Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek zopakoval, že se v kauze Čapí hnízdo cítí nevinný. Jeho právníci prostudují odůvodnění, proč státní zástupce zamítnul jeho stížnost proti obvinění. Babiš novinářům v reakci na čtvrteční informaci, že bylo zrušeno stíhání čtyř osob v případu včetně místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka, nikoli ale jeho, řekl, že dokument má 60 stran a jeho právníci nyní odůvodnění studují. K dotazu, zda bude mít posun v kauze vliv na skládání vlády ANO, se nevyjádřil.

Babiš zopakoval, že kauza vznikla, aby mu zabránila v politické dráze. „Nic jsem neudělal, neukradl, nebyla žádná korupce,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání se zdravotnickými odboráři. Média by se podle něj měla věnovat problémům zdravotnictví.



Podle deníku Právo se zrušené stíhání týká vedle Faltýnka také členů představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisky a Jana Platila a také Luďka Kalivody, který patřil do tehdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo. V kauze jsou obviněni kromě Babiše i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti.

Stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání podalo všech 11 obviněných loni na podzim. Dozorující žalobce o nich ale nemohl rozhodnout, protože obvinění proti němu zároveň podali námitky podjatosti. Postupně je však všichni stáhli. Kauzu zbrzdily i sněmovní volby, po kterých Babiš s Faltýnkem nabyli imunitu a policie musela Sněmovnu opětovně žádat o jejich vydání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.