Babiš na summitu EU odmítne sdílení odpovědnosti za migranty zachráněné na moři

PRAHA/BRUSEL Česká republika na summitu EU odmítne italskou žádost, aby všechny země unie převzaly svůj díl odpovědnosti za migranty zachráněné ve Středozemním moři. Před odletem do Bruselu to novinářům řekl český premiér Andrej Babiš (ANO). Doplnil, že lodě s migranty by od afrického pobřeží vůbec směrem do Evropy neměly vyplouvat. Je podle něj úkolem Itálie, Řecka, Španělska a Malty, aby zabezpečily ochranu jižní hranice Evropské unie.

„Budeme trvat na tom, že máme lidem, kteří migrují do Evropy, pomáhat v jejich zemích. Nemůžeme spasit celou planetu. Ilegální migraci musíme zabránit a ta opatření jsou jednoduchá,“ uvedl český premiér. Připomněl model, pro který se při svém vlastním řešení migrační problematiky rozhodla Austrálie.



Babiš to uvedl v Praze těsně před vrcholnou unijní schůzkou, kde je migrace navzdory letos daleko nižším počtům příchozích výrazným tématem především kvůli napjaté politické situaci v Německu.

„Problém Evropy je, že většina státníků připouští, že k nám proudí migranti a my je musíme akceptovat,“ poznamenal. Pokud budou evropští politici neschopní migrační problematiku radikálně řešit, mohou podle něj příští rok v eurovolbách posílit jasně protimigračně a radikálně zaměřené strany a hnutí.

Za hlavní problém nynější situace kolem migrace má Babiš to, že na migrantech výrazně vydělává organizovaný zločin. „Europol tvrdí, že v roce 2016 pašeráci dostali 2,7 miliard euro. To je ten hlavní problém. Kdo přichází do Evropy, určují pašeráci, protože to je jejich kšeft,“ poznamenal český premiér.

Lidé v lodích si podle něj zaplatili za naději na lepší život, který je ale nečeká, protože situace v evropských zemích se zásadně mění. Babiše před summitem čeká společně s předsedy vlád dalších zemí visegrádské skupiny, tedy Slovenska, Polska a Maďarska, také setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. S ním chce mluvit o nedávných výrocích Paříže k migraci nebo o francouzském odporu k rozšíření Evropské unie.

Merkelová: Migrace by se mohla pro EU stát osudovou

Podle spolkové kancléřky Angely Merkelové je dohodao migrační politice klíčová pro další osud Evropské unie. Ve Spolkovém sněmu před summitem EU dodala, že pokud se nedohodne všech 28 zemí, bude se muset zvážit v migrační politice užší spolupráce jen několika zemí, které jsou ochotny tento problém řešit.



„Evropa má mnoho problémů, ale migrace by se pro Evropskou unii mohla stát osudovou,“ řekla ve čtvrtek Merkelová před německými poslanci podle agentury DPA. Merkelová rovněž uvedla, že podle ní EU nebude na summitu schopna dosáhnout dohody o společné azylové politice. O její reformu se unie snaží neúspěšně už několik let.



Pokud se země EU na společné azylové politice nedohodnou, měla by podle Merkelové v krátkodobém horizontu vzniknout „koalice ochotných“, tedy že by v této otázce měly některé země EU navázat užší spolupráci.

Spolková kancléřka rovněž prohlásila, že EU se musí snažit uzavřít migrační dohodu s africkými zeměmi, podobně jako to udělala před dvěma lety s Tureckem. Za pomoc se snížením přílivu migrantů EU Ankaře tehdy mimo jiné slíbila finanční pomoc, obnovení zamrzlých vstupních rozhovorů a zrušení vízové povinnosti pro Turky. Díky dohodě s Tureckem se masový příliv migrantů do Evropy přes Turecko a Řecko téměř zastavil, pokračuje ale nadále příliv migrantů přes Středozemní moře z Afriky do Itálie.

Merkelová také hájila svá prohlášení z roku 2015, jimiž otevřela bránu migrantům do Evropy. Za tento svůj postoj sklízí dodnes od některých kritiku. „Ve výjimečné situaci jsme řekli, že pomůžeme, a dnes, stejně jako tehdy, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ řekla Merkelová. Dodala, že lídři Rakouska a Maďarska ji tehdy osobně požádali o pomoc, když migranti začali proudit do jejich zemí.

Podle Merkelové Evropa potřebuje společné řešení. V některých otázkách podle kancléřky stále panují rozpory, ale všichni v Evropě se také shodnou, že je třeba migraci snížit, že je nutné zastavit pašeráky a posílit vnější hranice EU.

Hlavním tématem summitu ve čtvrtek bude migrace. Očekává se, že diskuse lídrů potrvá dlouho do noci, ačkoliv do Evropy se snaží dostat výrazně méně lidí, než na vrcholu migrační krize v roce 2015. Summit by kromě jiného měl odsouhlasit nový přístup k migrantům zachráněným ve Středozemním moři. Místo do evropských přístavů by měli být převáženi zpátky na severoafrické pobřeží, kde by bylo rychle rozhodnuto, kdo se může ucházet o azyl v EU a kdo bude vrácen domů.