Babiš pošle Zemanovi seznam nominantů na ministry, prezident se s některými odpoledne setká

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) chce doručit prezidentu Miloši Zemanovi nominanty na jmenování do nové vlády ANO a ČSSD v pondělí. Trvá spor o kandidaturu Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí, kterého Zeman odmítá zejména kvůli jeho postojům k migraci. Na konečném seznamu podle Babišova vyjádření bude figurovat.

Prezident přijme nováčky. Premiér bude muset ještě řešit i nominaci poslankyně ANO Taťány Malé na ministryni spravedlnosti. ČSSD podle Hamáčka sice nehodlá ANO do jmen mluvit, když jsou podle něho vizitkou a odpovědností hnutí, výhrady ale mají komunisté. Vadí jim, že Babiš s nimi její jméno nekonzultoval. Premiér by se s nimi měl sejít příští týden ve Sněmovně a bude Malou hájit. „Variantu dvě nevidím,“ podotkl.

„S výjimkou pana Pocheho nechci premiérovi do jeho sestavy mluvit, on za ni bude odpovídat, nikoli prezident republiky,“ řekl k Malé Zeman. Setká se s ní v Lánech v pondělí, kdy přijme také další nováčky do chystané vlády - Martu Novákovou, Petra Krčála a Antonína Staňka. I Zeman se ale pozastavil nad někdejším výrokem Malé o možném odkladu Babišova stíhání v případu Čapí hnízdo do doby, až skončí volební období. Nebyl podle něho šťastný.

Zneužíval ředitel žáky? Obvodní soud pro Prahu 6 pokračuje v projednávání případu bývalého ředitele pražské střední školy Lumíra Kymra, který čelí obžalobě za zneužívání mladistvých studentů.

Zasedání ministrů zahraničí. V Lucemburku proběhne jednání ministrů zahraničí a obrany zemí EU. Mluvit se má o obranné a bezpečnostní spolupráci, společných projektech v rámci trvalé posílené spolupráce (PESCO) či o kooperaci mezi EU a Severoatlantickou aliancí.



Jaké budou limity CO2? Na stejném místě bude jednání ministrů životního prostředí zemí EU. Diskutovat se bude o oběhovém hospodářství, limitech CO2 pro nákladní auta a dodávky, o směrnici o pitné vodě, ale také o ochraně včel. Za ČR přijede ministr životního prostředí Richard Brabec.

Soud s agresorem. Pokračuje soud s devatenáctiletým mladíkem, který v dubnu v berlínské městské části Prenzlauer Berg napadl dva mladíky s jarmulkou na hlavě. Mohl by padnout rozsudek.

V Rusku pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Odehrají se zápasy - skupina A: 16:00 Saúdská Arábie - Egypt a Uruguay - Rusko. Skupina B: 20:00 Španělsko - Maroko a Írán - Portugalsko (Saransk).