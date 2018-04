Babiš předloží svůj návrh ČSSD, Mayová bude v parlamentu odrážet kritiku útoku v Sýrii

PRAHA Agendu pondělního dění nastavil víkend. Premiér v demisi Andrej Babiš byl v neděli u prezidenta Miloše Zemana a dnes večer se sejdou představitelé ANO a ČSSD, aby - opět - jednali o vládě. A svět bude dál řešit situaci v Sýrii, kde v noci na sobotu provedly USA, Británie a Francie chirurgický raketový útok na cíle Asadova režimu.

Politici z hnutí ANO se večer (od 20.30) vrátí k jednání s ČSSD. Jakou nabídku předloží premiér v demisi Andrej Babiš? Naposledy se strany nedohodly nad obsazením postu ministra vnitra, které je důležité i kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Babiš v neděli tvrdil, že by chtěl mít jasno do pátku, prezident Zeman, který se do Babiše lehce opřel kvůli zatím neúspěšným vyjednáváním i kvůli postoji vlády k situaci v Sýrii, je zase přesvědčený, že vláda s důvěrou vznikne do konce června. Podle posledního průzkumu dochází trpělivost i voličům, tři pětiny z nich si myslí, že by prezident měl vyjednáváním pověřit někoho jiného než Babiše.

Budeme sledovat vývoj v Sýrii po sobotních spojeneckých úderech na její chemické provozy. V Lucemburku se sejdou ministři zahraničí zemí EU. Britská premiérka Theresa Mayová učiní prohlášení v parlamentu a bude čelit otázkám ohledně útoku západní koalice na Sýrii, na němž se Británie podílela. Opozice totiž tvrdí, že pro rozhodnutí neměla oporu v zákonech. Američané zase zvažují další sankce proti Rusům, kteří obchodují se syrským režimem.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg by měl navštívit Turecko; má se setkat mimo jiné s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, několika členy jeho vlády a s náčelníkem generálního štábu Hulusim Akarem. Tématem rozhovorů bude opět situace v Sýrii.



Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, nadací Hannse Seidela a vídeňským Institutem pro manželství a rodinu pořádá mezinárodní konferenci o rodinné politice s názvem Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost? Tak uvidíme, k čemu diskutéři dospějí.



V 11:00 bude zveřejněn oficiální návrh Metropolitního plánu a dojde k zahájení prvního kola veřejného projednání. Zúčastní se pražská primátorka Adriana Krnáčová, náměstkyně primátorky Petra Kolínská a ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. Od 17.00 na téma naváže diskuse s názvem „Tramvaje na Václavské náměstí - ano či ne“ opět s primátorkou Krnáčovou. Už hodinu před tím začne jednání zastupitelského klubu ANO na pražském magistrátu. Zastupitelé by měli projednávat dopis primátorky Krnáčové členům pražského ANO, ve kterém zdůvodňovala, proč nechce na podzim znovu kandidovat.

Ve 14:00 dojde k vyhlášení výsledků nezávislých anket Nejaktivnější kraj a Nejhorší díra v Česku, které jsou součástí projektu Výmoly.cz.

V New Yorku budou oznámeny letošní Pulitzerovy ceny za žurnalistiku a literaturu.