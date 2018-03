Babiš: Proč se říká, že KSČM je nedemokratická? Komunisté měli na zvolení šéfa GIBS právo

PRAHA Podle premiéra v demisi Andreje Babiše má KSČM právo znovu zvolit kandidáta ze svých řad do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Řekl to v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle Babiše mají komunisté na zvolení právo, protože o tom byla dříve uzavřena dohoda mezi všemi parlamentními stranami.

„Je to nešťastná kauza. Byla ale jasná dohoda, že šéfem GIBS bude člověk z KSČM. To, že předsedou sborů bude komunista bylo domluveno a odsouhlaseno na úrovni všech parlamentních hnutí a stran. Všichni to věděli a pana Ondráčka volili,“ řekl v pořadu České televize Babiš.

Premiér se zároveň ohradil proti tomu, že by hnutí ANO v kauze pochybilo. „KSČM má teď sice pocit, že my jsme je nějakým způsobem podvedli, ale to není pravda. Oni dobře vědí, že my jsme nikdy nechtěli, aby pan Ondráček byl předseda a třikrát nebyl zvolen. Minulý týden mu ale k tomu někdo kromě nás dopomohl, aby se toho mohlo zneužít a útočit na hnutí ANO,“ tvrdí Babiš.

Zároveň uvedl, že netuší, jestli hnutí ANO bude s komunisty jednat o novém kandidátovi na šéfa GIBS. S jejich předsedou Vojtěchem Filipem by podle Babiše měl vyjednávat místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. S ním se premiér plánuje o dalším postupu plánuje poradit. Dohoda s KSČM o vedení GIBS by ale prý měla platit i nadále.

Babiš v rozhovoru také uvedl, že nechápe pozdvižení okolo Ondráčkova odvolání. Dle jeho názoru se po odborné stránce prý jedná o člověka na svém místě, který povinnostem šéfa GIBS rozumí. „Ondráček přece byl dříve už v Bezpečnostní informační službě, což je mnohem důležitější instituce než GIBS a nikomu to nevadilo. Navodila se tu atmosféra, že je tu nový vítězný únor, což je naprostý nesmysl. KSČM měla ještě v roce 2002 čtyřicet poslanců a dnes jich má patnáct,“ řekl Babiš.

Dále se český premiér podivil nad tím, proč se říká, že KSČM je nedemokratická strana. „Vždyť mají svůj vlastní sjezd, volby i nějaké kandidáty. Pokud s tím někdo má problém, tak proč komunisty dříve nepostavili mimo zákon? S KSČM spolupracovali všichni. Jejich hlasy byl zvolen i pan prezident Klaus,“ diví se Babiš.



Zvolení Zdeňka Ondráčka do vedení GIBS během minulého pátku provázely protesty poslanců a také pondělní demonstrace za jeho odvolání. Té se v Praze zúčastnily tisíce lidí. Kritikům Ondráčka vadí zejména to, že se jedná o bývalého člena pohotovostního pluku, který během Sametové revoluce v roce 1989 pomáhal násilně potlačovat protirežimní demonstrace.

Ondráček nakonec z čela sněmovní komise v úterý rezignoval. Ve svém projevu řekl, že neodstupuje kvůli „pár křiklounům“ v ulicích, jak nazval protestní demonstrace tisíců lidí v některých městech proti jeho pátečnímu zvolení. Krok zdůvodnil svou bezpečností a bezpečností své rodiny. Pravici Ondráček nařkl z toho, že její pojetí demokracie znamená, že on, jeho rodina i děti čelí silnému mediálnímu tlaku. Zvažoval prý, že požádá o policejní ochranu.