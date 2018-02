Babiš se sejde s Hamáčkem a Zimolou, Zeman přijme Filipa a Okamuru

PRAHA Politici budou ve středu odpoledne pokračovat v jednáních o možné podpoře vlády při druhém pokusu o její sestavení. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se setká s nově zvolenými představiteli ČSSD Janem Hamáčkem a Jiřím Zimolu. Prezident Miloš Zeman přijme na Hradě předsedy KSČM a SPD Vojtěcha FIlipa a Tomia Okamuru.

Hamáčka zvolil o víkendu sjezd ČSSD předsedou strany, Zimola se stal statutárním místopředsedou. Babiš od schůzky s nimi očekává první informace o tom, jak by se ČSSD mohla postavit k vládní spolupráci s ANO nebo k podpoře jeho menšinové vlády. Předem Babiš vyloučil, že by on sám ve vládě nebyl, ačkoli sjezd sociální demokracie vyzval ANO, aby nenominovalo do kabinetu žádné trestně stíhané osoby.



KSČM a SPD o možné podpoře vlády jednají s ANO už několik týdnů a jejich představitelé chtějí o situaci jednat i s prezidentem. Ten dal v minulosti najevo, že by jako vhodné řešení viděl vznik menšinové vlády ANO, kterou by KSČM, SPD či ČSSD podporovaly ve Sněmovně. Babiš v úterý řekl, že podpora kabinetu od KSČM a SPD není jeho preferovanou variantou. Zcela vyloučil účast těchto dvou stran ve vládě.