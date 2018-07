Babiš se sešel s kandidátkou na ministryni práce Maláčovou. Ta se setká i se Zemanem

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí odpoledne sešel s kandidátkou na ministryni práce Janou Maláčovou (ČSSD). Tématem rozhovoru je řízení resortu a klíčové kroky, které by měla jeho nová šéfka prosazovat.

Babiš už dřív řekl, že prioritou jeho vlády je důchodová reforma či revize dávek. V nejbližší době pak bude kabinet rozhodovat o zvyšování minimální mzdy a růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. ČSSD oznámila, že Maláčová své plány přiblíží až po úterní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

Maláčová má v ministerském křesle vystřídat stranického kolegu Petra Krčála, který minulé úterý rezignoval kvůli podezření z opisování v bakalářské práci. Mluvčí ČSSD Petr Vurbs sdělil, že Maláčová výsledky pondělní schůzky s premiérem komentovat nebude. Do vládního Hrzánského paláce kandidátka sociálních demokratů na šéfku resortu práce vešla vedlejším vchodem, vyhnula se tak čekajícím novinářům. Hlava státu oznámila, že Maláčovou do funkce jmenuje 30. července.

Maláčová, která od června 2015 vede ministerský odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, by měla po svém případném nástupu situaci v resortu uklidnit. Její předchůdkyně z první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO) nechala podat 11 trestních oznámení kvůli zakázkám a projektům bývalého vedení z doby exministryně Michaely Marksové (ČSSD). Jedno z nich údajně míří i na činnost odboru, v jehož čele Maláčová stojí. Tým Němcové zastavil také několik projektů, zbrzdilo se vyplácení dotací. Němcová provedla i organizační změny, úřad opustila řada lidí. Ministerstvo dosud nemá polovinu odborných náměstků.



Vládu v brzké době čeká rozhodování o minimální mzdě a růstu platů ve veřejném sektoru. Návrhy by mělo připravit právě ministerstvo práce. Šéf ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček řekl, že by podpořil návrh odborů na plošné zvýšení platů o deset procent. Babiš několikrát uvedl, že plošně by se přidávat nemělo a polepšit by si měli nejvíc učitelé, pracovníci v kultuře či sociálních službách a další lidé s nízkými výdělky.

Kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje úpravu rodičovské. Zvednout by se podle plánů měla z nynějších 220 000 na 300 000 korun. Vládní program obsahuje také zrušení karenční doby a prosazení zálohovaného výživného od státu za neplatiče. Stanovit by se měla i pravidla pro zvyšování minimální mzdy, aby její růst byl předvídatelný. V programu je také zmínka o přehodnocení změn v dávkách z posledních let. Vyřešit by se mělo fungování služeb na sociálně zdravotním pomezí. Nastavit by se měla i pravidla pro vytvoření sítě sociálních služeb i jejich financování. Jedním z hlavních cílů je důchodová reforma, její podrobnější nastínění v dokumentu ale chybí.



Maláčová vystudovala politologii a politickou ekonomii ve Frankfurtu nad Mohanem a v Londýně. Pro stát pracuje od roku 2007, kdy nastoupila na ministerstvo pro místní rozvoj jako analytička fondů EU. Členkou ČSSD je od roku 2008. Ve straně spoluzakládala takzvaný Oranžový klub, tedy ženskou sekci. Podle některých komentátorů patří k mladým sociálním demokratkám a demokratům západního střihu, kteří jsou vzdělaní, proevropsky orientovaní a prosazují opatření k posílení rovných šancí pro všechny.

Maláčová je už druhým náhradníkem v nynější Babišově vládě. Exministryni spravedlnosti Taťánu Malou (ANO), která odstoupila kvůli podezření na opisování v diplomové práci, vystřídal legislativec z Úřadu vlády Jan Kněžínek (za ANO). Prezident ho do funkce jmenoval hned den po rezignaci Malé. Krčál odstoupil 10. července, jeho nástupkyni chce prezident jmenovat do úřadu o 20 dní později.