Babiš se sešel s Junckerem. Budou mluvit o migraci a unijních fondech

BRUSEL Premiér Andrej Babiš se v pondělí večer v Bruselu setkal s předsedou Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem. Na schůzce by se měli podle diplomatů bavit nejen o celounijních tématech, především pak o budoucnosti směřování bloku, ale také o věcech důležitých pro Českou republiku, jako je budoucnost unijních fondů anebo migrační problematika.

Český premiér v demisi a šéf unijní exekutivy si před novináři krátce potřásli rukama. Juncker pak, jak je u podobných příležitostí jeho zvykem, při odchodu k jednání poplácal Babiše po zádech.

Oba politici, kteří se už viděli v prosinci na summitu EU, spolu budou hovořit francouzsky a schůzka má pro ně být příležitostí k navázání osobních vztahů. Babiš už dopředu avizoval, že předsedovi Evropské komise zopakuje odmítavý postoj Prahy k možnosti vzniku trvalého mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl v případě krize.

Podobnou věc navrhla komise v roce 2016 v reformě unijního azylového systému pro situace, kdy by se některý členský stát s přílivem migrantů nedokázal vypořádat sám.

Na věci nepanuje shoda, kromě České republiky podobný postup odmítají i další státy ze střední a východní části unie. Členské státy tak o podobě reformy dál jednají. Loni dali premiéři a prezidenti bloku najevo, že kontroverzní věc by bylo lépe vyřešit shodou všech, čas si na to dali do poloviny letošního roku.

Před setkáním s Junckerem se Babiš ve stejné budově sešel s unijním vyjednavačem pro odchod Británie z EU Michelem Barnierem. Tomu zopakoval postoj České republiky k jednání a podle diplomatických zdrojů ho pozval k návštěvě České republiky. Barnier by tak mohl do Prahy přijet zřejmě někdy na jaře.

Pondělní sérii bruselských kontaktů zahájil Babiš s komisařkou pro spravedlnost Věrou Jourovou, někdejší významnou postavou jeho hnutí ANO. Český premiér dorazil do Bruselu v době, kdy v Evropské unii začínají vážné diskuse o její další podobě. Sílí úvahy o prohlubování hospodářské a měnové unie, o změnách ve fungování eurozóny. Je to částečně reakce na rozhodnutí Británie z evropského bloku odejít.



Babiš se potká také s prvním místopředsedou komise Fransem Timmermansem. S ním by se, stejně jako s Junckerem, mohl bavit o budoucím víceletém finančním rámci či o migrační problematice.