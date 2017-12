Babiš se v Bruselu sešel se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem

BRUSEL Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek krátce před zahájením unijního summitu sešel v Bruselu s Donaldem Tuskem. Předsedu Evropské rady dopoledne nový předseda české vlády chválil za jeho kritiku mechanismu migračních kvót. Tusk ve středu blahopřál Babišovi k nástupu do funkce a uvedl, že se těší na spolupráci. Jejich dnešní diskuse by se mohla týkat aktivního zapojení zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) do evropských záležitostí.

Tusk v podkladových poznámkách pro debatu na summitu označil kvótový mechanismus za nefunkční a za věc, která unijní státy jen rozděluje. Vyvolal tím mimo jiné ostrou reakci Evropské komise, která kvóty v květnu 2016 zahrnula do své reformy unijního azylového systému a dál na mechanismu trvá pro případ výrazné krizové situace v některém členském státě.



Česko a další země ze středu a východu Evropy, podobně jako nyní i Tusk, zdůrazňují, že přesunuto v rámci kvót bylo jen 32.000 osob z původně předpokládaného počtu až 160.000 lidí. Česko převzalo pouze 12 lidí a předchozí vláda Bohuslava Sobotky oznámila, že se na kvótách podílet nehodlá. Babiš dnes Tuska ocenil a konstatoval, že šéf Evropské rady má odvahu říct to, co si „všichni myslí“.

Tuskův blízký spolupracovník v úterý uvedl, že předseda Evropské rady bude chtít s Babišem hovořit například o možnostech, jak pozitivním způsobem zapojit země visegrádské skupiny do rozhodování EU. „Věřím, že vy a vaše vláda budete dál hrát v Evropské unii aktivní a konstruktivní roli,“ uvedl pak ve středeční gratulaci.





Babiš dopoledne absolvoval jednání s premiéry V4, ke schůzce se následně připojil i italský premiér Paolo Gentiloni a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Právě s Junckerem by se měl Babiš ještě v průběhu summitu setkat a vyloučena nejsou ani bilaterální jednání s premiéry či prezidenty některých dalších zemí.