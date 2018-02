Babiš se zastal Okamury. Omluva za výrok v Letech je podle něj dostatečná

PRAHA Tomio Okamura (SPD) se podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) omluvil za výroky o táboru Letech. Babiš to má za dostatečné a není potřeba předsedu strany SPD odvolávat z vedení sněmovny. Babiš to řekl před jednáním ANO a SPD o programech stran.

Šéf SPD Okamura v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.

schůzka se Zemanem Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) očekává, že během čtvrteční večeře v Lánech probere s prezidentem Milošem Zemanem činnost vlády či zahraniční politiku. Dozvědět by se mohl také, kolik času od hlavy státu dostane na vyjednávání o sestavení druhého kabinetu. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK napsal, že oba politici budou mluvit o aktuálních tématech a výhledu do blízké budoucnosti. Zeman pověřil Babiše před dvěma týdny jednáním o sestavení nového kabinetu u příležitosti přijetí demise menšinové vlády ANO. Babiš připomněl, že od té doby se s prezidentem sejde poprvé.

Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu.

Lidovci Okamuru kvůli jeho výrokům chtějí odvolat z funkce místopředsedy sněmovny. Více čtěte ZDE. Záměr podpořily i STAN a TOP 09, vstřícně se k němu staví také někteří zástupci ODS a ČSSD.

I Babiš se za výrok o Letech omlouval

„Já jsem se díval na pana Okamuru včera večer (v úterý) v televizi a on tvrdil, že to je nějaká dezinterpretace jeho výroků. Vlastně to popřel a víceméně se tam i omlouval. Já jsem u toho nebyl, co říkal. Ale na základě toho, jak se k tomu vyjádřil, si myslím, že to je dostatečné,“ řekl Babiš na dotaz, zda by odvolání Okamury z čela sněmovny podpořil.

Babiš sám čelil v minulosti kritice kvůli výrokům o letském táboře. V roce 2016 při návštěvě sociálně vyloučené lokality v severočeském Varnsdorfu Babiš podle fotoreportéra Aktuálně.cz prohlásil, že je lež, že byly Lety koncentračním táborem. „Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl údajně.

Později se za výrok omluvil a řekl, že byl vytržen z kontextu. Tábor potom také navštívil spolu s tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO).



„Počítáme s tím, že nebudeme potřebovat jejich toleranci“

Babiš také řekl, že hnutí ANO nechce vytvořit koalici s SPD a nechce se spoléhat ani na toleranci své vlády od uskupení Tomia Okamury. „My se s SPD zatím bavíme o programu a počítáme s tím, že nebudeme potřebovat jejich toleranci. Ale proč nemít jasno v programových záležitostech,“ řekl Babiš po jednání vlády.

Na schůzce Babiš očekával diskusi o představách, jaké má SPD o svých návrzích zákona například na přímou volbu primátorů a starostů. Okamura už dříve uvedl, že vyjednávači na minulé schůzce předali ANO 34 programových priorit a chtějí vědět, jak se k nim vládní hnutí postaví. V závislosti na míře shody na programu SPD podle Okamury zváží, zda by nějakým způsobem podpořila vládu ANO při druhém pokusu o sestavení vlády.