Hanba, pískot a hozené předměty. Babiše před sněmovnou demonstranti vyhnali

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) nakrátko vyšel ve středu večer před Sněmovnu k demonstrantům protestujícím proti jeho vládě podporované KSČM. Účastníci ho zahrnuli pískotem a výkřiky "hanba". Po několika sekundách se vrátil do budovy. Přispělo k tomu zřejmě i to, že podle svědků na Babiše mířilo několik předmětů, například PET lahev, plastový kelímek od kávy či koule zmačkaného papíru.

Premiéra obklopovala skupina uniformovaných policistů a příslušníků ochranné služby. Babiše před hozenými předměty chránili.

Pavel Bělobrádek, který předtím mezi demonstranty zavítal a předal od nich Babišovi vzkaz, aby mezi ně přišel, se od házení lahví na premiéra distancoval. V projevu ve Sněmovně i na sociálních sítích zdůraznil, že takové jednání do demokracie nepatří. „Transparenty a verbální projevy ano. I člověk, se kterým nesouhlasím, nemá být terčem fyzických útoků. Je třeba důslednost, trpělivost a vytrvalost, nikoli násilí a agresivita,“ uvedl. Znovu přišel i před Sněmovnu a přítomné požádal, aby se zdrželi házení věcí a nechali po skončení schůze poslance v klidu a důstojně odejít.



Andrej Babiš vyšel na ulici mezi demonstranty – za hlasitého skandování „Hanba!“ a „Komunisty nechceme!“ se po pár minutách zase vrátil zpátky. pic.twitter.com/pOOg9fNWSc — ČT24 (@CT24zive) 11. července 2018

Babiš na výzvu, aby přišel mezi demonstranty, odpověděl, že kvůli usnesení Sněmovny o nutnosti přítomnosti všech členů kabinetu při jednání o důvěře vládě nemůže jít bez svolení předsedajícího ani na toaletu. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura na to řekl, že pokud chce jít Babiš mezi demonstranty, tak navrhuje přerušit schůzi na 15 minut. „A můžete jít mezi ně, pokud se nebojíte,“ řekl. Sněmovna ale jeho návrh neschválila. Šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na to uvedl, že pokládá výsledek hlasování za nefér, když Babiš mezi demonstranty jít chtěl. Navrhl proto, aby Sněmovna přerušila jednání na 14 minut, ale ani on neuspěl.

Ono se to občas stává i Andreji Babišovi, že ho klub neposlouchá,“ podotkl Stanjura, když v obou hlasováních návrhy nepodpořili poslanci ANO až na Babiše. Následně si vzal dvacetiminutovou přestávku na jednání frakce ODS. „A můžete jít, pane premiére,“ vzkázal Babišovi. „Posíláme rychlé posly, že už tam jdete a máte na to 20 minut,“ podotkl Kalousek.