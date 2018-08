Babiš si v Budapešti notoval s Orbánem. Evropský rozpočet se mi výsostně nelíbí, řekl český premiér

Budapešť Premiér Andrej Babiš se v pátek vypravil na neočekávanou zahraniční cestu do Maďarska na setkání s maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem. Cíl své cesty do posledního momentu utajoval a oznámil jej až těsně před odletem z pražské Ruzyně. Premiér Orbán na pozvání českého předsedy vlády dorazí v říjnu na oficiální návštěvu.

„Letím do Budapešti za panem premiérem Viktorem Orbánem, abychom spolu probrali naše názory na rozpočet Evropské unie a také na migraci,“ sdělil na letišti médiím premiér. „Visegradská čtyřka spolu zasedla naposledy v červnu a tak s ním chci probrat jeho návštěvu Itálie, ale také stávající situaci v Evropě,“ podotkl Babiš.

Zároveň si chtěl s předsedou vládní strany Fidesz vyjasnit postoje v otázce nelegální migrace a celoevropského řešení, které Babiš v posledním týdnu předložil italskému a maltskému premiérovi. Na podobné téma chce hovořit příští týden i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Jako hlavní motiv páteční schůzky si Babiš vytyčil jednání o evropském rozpočtu. Během posledních setkání s evropskými lídry se je totiž snažil přesvědčit k radikálním změnám, aby získal peníze na pomoc severoafrickým státům v boji s migrací. „Celkově se mi evropský rozpočet výsostně nelíbí,“ uvedl premiér, podle nějž je v plánovaném rozpočtu na roky 2021-27 například až příliš „nesmyslného“ navyšování finančních zdrojů v oblasti administrativy EU.

Pracovní večeře ve vile Karády

Premiéra Babiše přivítal jeho maďarský protějšek ve vile Karády, která patřila slavné maďarské herečce Katalin Karády. Na terase s výhledem do údolí si premiéři připili a poté zasedli k jednání mezi čtyřma očima. Při následné pracovní večeři, na jejímž menu se objevilo například jehněčí se zeleninou, premiéři hovořili o ekonomické spolupráci, ale i o migraci a evropském rozpočtu.



„Pan premiér byl navíc tak laskavý, že mě pozval na návštěvu do Prahy a já jsem jeho nabídku přijal,“ uvedl v úvodní řeči maďarský premiér. Předseda české vlády pak doplnil, že by jeho protějšek měl dorazit i v doprovodu maďarských podnikatelů.

Orbán následně dodal, že je dobré mít v politice novou krev. Oceňuje nové návrhy premiéra Babiše na řešení migrační krize, v zásadě s nimi souhlasí a rád je při jednáních podpoří. „Je to velmi rozumné řešení,“ řekl Orbán médiím.

Babiš celý tento týden propaguje u evropských lídrů svůj plán na ukončení ilegální migrace z Afriky. Podle něj je důležité vyslat zprávu, že EU je pro ilegální migranty zavřená. Dále chce vytvořit pro severoafrické země pomoc na principu Marshallova plánu, což byla finanční pomoc USA evropským zemím po druhé světové válce.

Společné program neměli český a maďarský premiér jen v pátek, ale i v úterý, kdy se oba nezávisle na sobě vydali do Itálie. Objevila se i varianta, že by se premiéři setkali přímo v Itálii, což by ale podle protokolu nebylo vhodné.

„Musíme si říct, že každá z těchto cest měla naprosto jiný charakter. Já jsem byl pozván (italským) premiérem Giuseppem Contem, abychom si promluvili o otázkách migrace, zatímco premiér Orbán byl v Itálii jako předseda vládní strany Fidesz. Cesty do Itálie jsme spolu nekonzultovali, byť se chvíli uvažovalo o tom, že bychom se tam setkali,“ vysvětlil pro LN Babiš.

Setkání v Miláně vyvolalo neklid

Viktor Orbán se v Miláně setkal s italským ministrem vnitra Matteem Salvinim a společně jednali o otázce migrace. Orbán předsedu strany Liga severu v tvrdém postoji vůči migrantům důrazně podpořil a vyzval ho, aby z něj neustupoval. Podle předsedy maďarské vlády, který proslul jako zastánce tvrdé linie, na tom závisí evropská bezpečnost.

Maďarský premiér italského ministra pochválil a řekl, že Salvini je „první politik ve Středozemí, který převzal odpovědnost“, když se snaží zastavit migranty plující přes moře z Afriky do Evropy. „Nesmíte to vzdát, stojíme za vámi ve snaze bránit italské námořní hranice,“ řekl Orbán.

Na výsledek tohoto jednání reagoval během středečního večera francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě Dánska. Podle listu La Repubblica na otázku týkající se výsledku setkání Viktora Orbána a Mattea Salviniho řekl, že oba tito protiimigračně zaměření politici by v něm měli vidět „svého hlavního oponenta v Evropě“. „Nedaruji nic nacionalistům a těm, kdo hlásají nenávist,“ uvedl Macron. Salvini francouzskému prezidentovi naopak vzkázal, že by „by měl mít dost slušnosti, aby mlčel a nepoučoval Italy.“