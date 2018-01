Babiš žádá o důvěru své menšinové vládě. Opozice chce vyčkat na nového prezidenta

PRAHA Opozice rozehrála hru o druhý pokus o sestavení vlády – odložením hlasování o té Babišově. Ve středu od desíti hodin předstoupí jednobarevný menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) před sněmovnu a požádá ji o důvěru. Výsledku by se ale dočkat nemusel. Ve sněmovně se teď rozehrává důležitá hra, která může ovlivnit mocenské uspořádání. Lidovky.cz budou středeční hlasování o důvěře Babišovi vlády sledovat online přenosem.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek už v neděli v Otázkách Václava Moravce na ČT naznačil, že je možné přerušení středeční schůze, na které se má o Babišově vládě hlasovat. A to proto, že Babiš a první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek požádali o odklad slyšení před mandátovým a imunitním výborem, který plénu doporučí, jestli má oba muže vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Výbor zasedal už v úterý, ovšem bez Babiše a Faltýnka.



„Já bych to určitě podpořil. Myslím, že to má svoji logiku. Dávalo by smysl, i vzhledem k možnému rozhodování poslanců, aby se eventuálně hlasování o důvěře posunulo,“ řekl v neděli Bělobrádek. Jinými slovy, poslanci by před hlasováním o důvěře vládě měli znát stanovisko mandátového a imunitního výboru, zda Babiše s Faltýnkem vydat, či nikoliv. A to výbor nedá, dokud si oba příští týden nevyslechne.

Podle informací LN se zdaleka nehraje jen o stanovisko výboru, ale také o druhý pokus o sestavení vlády, který uděluje prezident. Pokud by se totiž hlasování o důvěře skutečně podařilo odložit, nebylo by jisté, že to bude současný prezident Miloš Zeman, kdo v druhém pokusu někoho pověří. Bude-li to Zeman, pověří Babiše.

Nový prezident = jiný premiér

Opoziční poslanci, kteří byli sdruženi v takzvaném Demokratickém bloku (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), doufají, že načrtnutý scénář by mohly zvrátit prezidentské volby. Pokud by se hlasování o důvěře odložilo a Zeman by volby nevyhrál, mohl by nový prezident pověřit někoho jiného.

Podle informací LN si od jiného prezidenta slibují, že by mohl pověřit jiného představitele hnutí ANO než obviněného Babiše. Tím pádem by se odblokovala i koaliční jednání. Žádná ze stran by totiž už nemohla tvrdit, že slíbila voličům, že s obviněným člověkem do vlády nepůjde.

Ve sněmovně tak budou ještě před středečním hlasováním probíhat jednání s ostatními opozičními stranami, aby hlasovaly pro přerušení středeční schůze.

Důvěra na první pokus?

Zatímco aktuálně to vypadá, že Babiš tak jako tak důvěru pro svou vládu nezíská, někteří opoziční poslanci to tak jasně nevidí. I Babiš s Faltýnkem veřejně říkají, že pokud k hlasování dojde, skončí vláda zřejmě bez důvěry. Jediní komunisté původně deklarovali možnou podporu, na úterním hlasování si ale odhlasovali, že Babišovu vládu nepodpoří.

Ve sněmovně se ale proslýchalo, že by mohla zafungovat takzvaná hlasovací koalice, která společně postupovala při volbě vedení sněmovny – tedy ANO, KSČM a SPD. Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury sice deklarovala, že pro Babišovu vládu hlasovat nebude, „Demokratický blok“ se ale domníval, že by se komunisté mohli vyslovit pro vládu a poslanci SPD by mohli opustit sál.

Někteří poslanci hnutí ANO, kterým by podpora od Okamurova hnutí vadila, by už těžko protestovali, pokud by Babišova vláda důvěru získala.



Server Lidovky.cz bude od 10:00 sledovat jednání sněmovny v on-line přenosu.