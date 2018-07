‚Promluvme si, milý Andreji.‘ Babiš kývnul italskému premiérovi na debatu o migraci

Praha Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je ochoten přijmout pozvání na debatu o řešení migrace, které mu poslal jeho italský protějšek Giuseppe Conte. Vyplynulo to z jeho středečního vyjádření v Senátu. Babiš řekl senátorům, že v noci dostal Conteho dopis, v němž ho zve na návštěvu Itálie. Babiš, jak uvedl, mezitím navrhoval schůzku 30. července. Jelikož ale italský premiér nemá podle něho čas, bude se hledat jiný termín.

„Určitě budeme reagovat a deklarovat naši jasnou pozici a myslím, že je to stejná pozice všech zemí V4, které i díky této Evropské radě, si myslím, získaly nějakým způsobem respekt v rámci vyjednávání Evropské rady, řekl Babiš senátorům při projednávání výsledků červnového evropského summitu.

Conte otevřeným dopisem reagoval na Babišovo víkendové odmítnutí italské žádosti o pomoc se skupinou 450 migrantů. Podle italských médií Conte mimo jiné pozval Babiše do Říma, aby si o italském návrhu na evropský přístup k řešení nelegální migrace promluvili.

Giuseppe Conte žádal o víkendu země EU o pomoc se 450 migranty zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi. Některé státy mu vyhověly, ale český premiér to odmítl. Podle Babiše musí Evropa vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje.

Stejně se český premiér vyjádřil ve středu v Senátu. „Není řešením ad hoc rozdělování migrantů, jak to nyní žádá Itálie. Podobný přístup je kontraproduktivní, a proto jej nebudeme podporovat. O tom, koho do naší země přijmeme, budeme rozhodovat sami,“ řekl Babiš.

Conte na jeho dřívější výroky reagoval slovy o cestě legality a společné odpovědnosti. „Kdo vstoupí do evropské země, vstoupí do Evropy. A nikdo z nás si nemůže myslet, že to zvládne sám! Promluvme si, milý Andreji. Zvu Tě do Říma, jestli chceš, abychom probrali italský návrh na evropský přístup (k migraci),“ zakončil dopis italský ministerský předseda.

Itálie se v posledních letech potýká s masovým přílivem migrantů z Afriky a už dlouho žádá EU, aby jí s náporem migrantů pomohla. Česká republika společně s dalšími středoevropskými zeměmi odmítá přerozdělování běženců na základě evropských kvót a prosazuje zejména důslednou ochranu vnějších hranic EU a také pomoc v těch státech, odkud migranti připlouvají.