Babišovi radí nechtěný generál, mezi experty ‚povolal‘ premiér v demisi i Zemanova doktora

PRAHA Jeho odchod z Armády České republiky vyvolal u řady odborníků rozpaky. Generál Miroslav Žižka platí za jednoho z nejkvalitnějších českých generálů, svého času se o něm uvažovalo jako o možném veliteli generálního štábu. Ale po jeho návratu z mise v Bruselu se pro něj nenašlo uplatnění. Podle zjištění serveru Lidovky.cz ale posílil sestavu poradců premiéra Andreje Babiše, který pokračuje v budování svého expertního týmu.

Třiapadesátiletý Generál Miroslav Žižka je v nejlepším věku, ovládá tři cizí jazyky a mezi svými armádními kolegy požíval maximálního respektu. Když se však loni v létě vrátil po tříleté službě z centrály NATO v Bruselu, armáda pro něj neměla místo. Žižka měl smluvený služební poměr do konce roku 2017, o další spolupráci druhá strana neprojevila zájem. Za velkého údivu řady kolegu ozbrojené složky opustil.

Jeho kvalifikace si však cení premiér Andrej Babiš, povolal ho jako svého poradce pro obranu. „Ministryně obrany o něj měla také zájem, ale já jsem se s ním domluvil dřív, také potřebuji mít nějakého experta na obranu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz šéf kabinetu. „Má bohaté mezinárodní zkušenosti, protože působil jako vojenský představitel ČR při NATO a Evropské unii,“ dodala mluvčí vlády Barbora Peterová.

Žižka je jednou z několika osobností, z nichž premiér Babiš skládá svůj expertní tým. Poradce kolem sebe šikuje bez ohledu na to, že jeho první vláda je v demisi a před ním spočívá úkol utvořit kabinet nový. Vedle generála už po boku premiéra působí se svými poradními hlasy další veřejně známé figury.

Duch úřednických vlád

Zdravotnictví konzultuje s bývalým ministrem tohoto resortu a šéfem lékařského konzilia prezidenta Miloše Zemana Martin Holcát. Jejich aktuální spolupráce navazuje na kontakty, které spolu udržovali ještě z doby, kdy Holcát dosluhoval jako šéf resortu ve vládě Jiřího Rusnoka a Babiš byl v Poslanecké sněmovně nováčkem. Exministr mu radí především v oblasti zdravotnické legislativy.

Kontinuitu premiér ctí i v případě oblasti ekonomie. Ekonom Aleš Michl Babišovi pomáhal už na ministerstvu financí, k ruce mu bude i jako premiérovi. „Rad budu dělat makroekonomiku a finance. Vždy tlačím tři věci a budu i nadále: nezvyšovat daně, vyrovnat státní rozpočet a nezvyšovat státní dluh,“ sdělil serveru Lidovky.cz Michl s tím, že si chce zachovat ryze odbornou autonomii a do politiky se neplést.

Místy pak jako by v expertním sboru vanul vítr časů úřednických vlád. Na téma energetika Babiš naslouchá expředsedkyni Technologické agentury České republiky Rút Bízkové, která v kabinetu Jana Fischera řídila resort životního prostředí. Rady na poli zemědělství zase premiér přijímá od Miroslava Tomana, jenž se stejnému resortu věnoval jako ministr v kabinetu Jiřího Rusnoka. O Holcátovi už byla řeč.



Poradní sestava s sebou nese ještě jeden étos. Babiš jejím složením dost možná nesleduje jen to, aby mu záda jistili odborníci. Stahuje totiž k sobě experty s různými politickými kořeny. Bízková byla roky členkou ODS, Holcát působil v minulosti i jako náměstek ministerstva zdravotnictví z éry jednobarevného kabinetu ČSSD z konce 90. let a externí poradce pro školství Michal Šmucr je zase spjatý s SPD Tomia Okamury.

‚Nikdo není členem hnutí‘

Premiérův postup tak lze číst jako pokračující snahu v tom, co sám deklaroval: můj kabinet chce do svého programu zahrnout dílčí priority všech stran. Stejný mustr, zdá se, platí i pro expertní sbor. Sám Babiš zdůrazňuje, že jeho poradci stojí mimo ANO. „Nikdo z nich není členem hnutí, většina za to nebere ani peníze,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz.

Expertní tým Poradní sbor Andreje Babiše má získat finální podobu v příštích týdnech, nárazově se pak může doplnit v podstatě kdykoliv. Zatím vypadá následovně:

Cyril Svoboda - legislativa, generál Miroslav Žižka - obrana, Martin Holcát - zdravotnictví, Rut Bízková - věda, výzkum a životní prostředí, Miroslav Toman - zemědělství, Aleš Michl - hospodářství, František Koníček - sociální věci, Blanka Žánová - školství, Josef Havel - energetická politika, Martin Fassmann - ekonomika, Vladimír Dzurilla - IT, Milan Hnilička - sport a pro školství se počítá s Michalem Šmucrem.

Ostatně třeba místopředseda Poslanecké sněmovny a jeden z kandidátů na šéfa ČSSD Jan Hamáček kvituje, že Babiš přizval ke spolupráci generála Žižku. Nezájem armády o jeho služby považuje za nezodpovědný. „Pana generála Žižku pokládán za špičkového profesionála. Pokud jeho zkušenosti využije premiér, je to stále lepší, než kdyby odešel do soukromé sféry,“ uvedl pro Lidovky.cz Hamáček.

Jakkoliv seznam poradců ještě není finální, podle mluvčí vlády Barbory Peterové je Babiš připravený si experty podržet i pro druhou chystanou vládu. „Když bude potřebovat poradce na aktuální oblast, tak tu pozici zřídí,“ připustila pak, že se jejich řady mohou v budoucnu rozšiřovat. V souvislosti s druhým kabinetem Andreje Babiše se nejvíce mluví o tom, že ji ANO utvoří s ČSSD za podpory komunistů.