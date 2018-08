Banksy proti moskevské galerii. Pouliční umělec nevěděl o velké výstavě svých děl

MOSKVA V Moskvě se již druhý měsíc koná úspěšná výstava děl známého pouličního umělce Banksyho, na kterou přišlo více než 200 tisíc lidí. Sám Banksy o tom ale neměl nejmenší tušení. Vadí mu také vstupné, které se na výstavě vybírá. Neautorizované Banksyho výstavy probíhají po celém světě.

Podle Moskevského domu umělců (Moscow´s Central House of Artist) je expozice Banksyho děl výstavou roku, navíc úplně první v Rusku. Na výstavě mohou návštěvníci vidět Banksyho graffiti i originální malby. Podle britského deníku Guardian ji během dvou měsíců od otevření navštívilo více než 200 tisíc lidí. Úspěšná výstava má ale jeden velký problém - probíhala totiž bez Banksyho vědomí.

Banksy na svém Instagramu sdílel výňatek z internetové konverzace, kde mu někdo poslal fotku moskevské výstavní haly s obrovským nápisem Banksy. Umělec na to odpověděl: „Co to sakra je? Víš, že to se mnou nemá nic společného?“

Banksymu navíc vadí, že se na výstavu vybírá vstupné ve výši 650 rublů (zhruba 219 korun). „Nikdy od lidí, kteří chtějí vidět má díla, nechci peníze. Leda by na té výstavě byl nějaký kolotoč,“ žertoval Banksy, ale do smíchu mu podle všeho příliš nebylo. „Přál bych si, aby mi to přišlo vtipné,“ dodal.

Neautorizovaná výstava Banksyho děl ale není problémem jen Ruska. V kanadském Torontu si otevřel vlastní expozici obchodník s uměním Steve Lazarides, který Banksymu dříve dělal agenta. Výstava obsahuje 80 exponátů a Lazarides za vstupenku požaduje dokonce 26 dolarů (zhruba 588 korun). V červnu byla jedna z výstav otevřena i v Berlíně. Také bez Banksyho přítomnosti nebo souhlasu.

Banksy je patrně nejznámější pouliční umělec současnosti. Jeho graffiti se poprvé objevilo na zdech v anglickém Bristolu. Zakládá si na anonymitě (podle některých jde ale o zpěváka Roberta del Naju z kapely Massive Attack), jeho díla se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Své výtvory kromě Británie zanechal například i na zdech ve Spojených státech nebo v Pásmu Gazy.