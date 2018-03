Bannona a Cambridge Analytica vnutil Trumpovi vlivný miliardář. Výměnou za peníze na kampaň

WASHINGTON/PRAHA „Robert Mercer položil základy Trumpovy revoluce,“ řekl o vlivném americkém miliardáři loni v březnu hlavní politický stratég Donalda Trumpa Steve Bannon. Právě Mercer totiž dal Trumpovi do ruky finanční kapitál a zbraň jménem Cambridge Analytica. Společnost, která uměla díky zneužití dat z Facebooku převážit misky na vítěznou stranu v prezidentských volbách v USA.

V červnu roku 2016 probíhaly ve všech státech USA prezidentské primárky a bylo již téměř jasné, že Donald Trump se stane kandidátem republikánské strany a postaví se v boji o Bílý dům proti Hillary Clintonové.

Jeho pozice však dobrá nebyla. Žádný z průzkumů nepředpokládal, že by realitní magnát bez politických zkušeností mohl porazit ostřílenou političku, Trumpovy finanční zdroje začínaly vysychat a jeho volební tým ovládal chaos.

Robert Mercer Miliardář a filantrop. Mimo jiné je jedním z výkonných ředitelů hedgeového fondu Renaissance Technologies a jeho dcera Rebekah Mercerová byla členkou Trumpova přechodného prezidentského týmu. Vlastní zároveň většinový podíl v Cambridge Analytica i pravicovém médiu Breitbart.

V té době přišel za republikánským kandidátem miliardář Robert Mercer a nabídl mu značnou finanční injekci. Výměnou za 25 milionů dolarů pro republikány (cca 517 milionů korun) však podle britské televizní stanice Channel 4 miliardář požadoval, aby Trump zaměstnal jako šéfa své prezidentské kampaně Steva Bannona, který tehdy vedl kontroverzní server Breitbart .

Bannon nejen že pracoval pro médium vlastněné Mercerem, ale již dva roky zastával pozici ředitele společnosti Cambridge Analytica, kterou rovněž financoval Mercer. Ta se do té doby podílela na úspěšné kampani Leave, na jejíž stranu se přiklonila většina voličů v britském referendu o opuštění Evropské unie.

Součástí dohody mezi Mercerem a Trumpem bylo prý i zapojení Cambridge Analytica a jejích zdrojů do prezidentské kampaně v USA. Pod vedením Steva Bannona začala Trumpova hvězda stoupat.



Díky aplikaci thisisyourdigitallife (To je váš digitální život – pozn. red.), kterou vyvinul na univerzitě v Cambridge psycholog Alexandr Kogan, se totiž Cambridge Analytica dostala k osobním datům padesáti milionů uživatelů Facebooku. Tyto informace byly následně použity během volební kampaně k personalizovanému cílení na voliče.

Bannon rozhodoval

Ačkoliv Steve Bannon oficiálně opustil Cambridge Analytica v době, kdy začal působit jako šéf Trumpovy kampaně, byl to právě on, kdo o všem rozhodoval a určoval, jak budou používána data z Facebooku. Uvedl to whistleblower Chris Wylie, který pracoval pro společnost Cambridge Analytica jako šéf výzkumu.

„Museli jsme dát Bannonovi ke schválení naprosto cokoliv,“ uvedl pro deník Washington Post. „Bannon schválil schéma sbírání dat, které jsme navrhovali a použili.“ Pracovníci Cambridge Analytica pod vedením Bannona a nového šéfa Alexandera Nixe měli přesně definované, jakým způsobem mají na konkrétní lidi cílit.

Tým investigativců z britské televize Channel 4 tento týden odvysílal tři reportáže, které praktiky společnosti odhalily. Reportéři v utajení předstírali, že mají zájem o služby společnosti a hovořili se šéfem Cambridge Analytica Alexanderem Nixem a jeho zástupcem Markem Turnbullem. Zjistili, jak celé schéma amerických voleb fungovalo.

Cambridge Analytica pro Trumpa připravovala strategii kampaně, televizní vystoupení, příspěvky na sociálních sítích i mu doporučili, kde a kdy má vystoupit. Cílem kampaně podle šéfů společnosti bylo nejen zacílit na přesná místa (státy, kde mohl Trump vyhrát) a přesné lidi, ale mít i obsah, který voliče přesvědčí buď o tom, že mají volit daného kandidáta, nebo odmítnout dát hlas protikandidátovi (Clintonové).

Cambridge Analytica tak v USA zacílila nejen na voliče Donalda Trumpa, ale také na voliče demokrata Bernieho Sanderse, které videi, články nebo obrázky přesvědčovala o tom, že raději než volit Hillary Clintonovou nemají volit vůbec.

Cílení negativních emocí

Společnost dokázala přesně šířit negativní emoce. Věděli, kterým aktivistům mají poslat své příspěvky, aby je za ně rozesílali dál. Nikdo z voličů pak nevěděl, od koho pokřivené propagační materiály přišly.

Nix a jeho lidé pozitivní příspěvky šířili legálně přes Trumpovy sociální sítě, zatímco negativní přes nezávislé skupiny a další aktivisty. Za negativní kampaň byly utraceny miliony dolarů. Vše tak vypadlo legálně - v USA je protizákonné, pokud politická kampaň šíří negativní propagandu o protikandidátovi.



Tento systém nakonec přispěl k tomu, že Donald Trump vyhrál volby. Ze Steva Bannona se stal hlavní politický poradce v Bílém domě a členkou Trumpova týmu, který vybíral budoucí ministry v americké vládě, se stala Rebeka Mercerová, dcera miliardáře Roberta Mercera, jenž Trumpův vzestup umožnil. Nakolik měla následně vliv na poskládání vlády jasné není.

Trump však po volbách navštívil kostýmovou párty pořádanou právě Mercerem. Na akci se objevil i Steve Bannon, či poradkyně Donalda Trumpa Kellyanne Conwayová.

Vedoucí kampaně Kellyanne Conwayová.

Ruská stopa

Celá kauza má však ještě jednu rovinu. Po volbách totiž americké úřady odhalily, že podobné praktiky jako prováděla Cambridge Analytica, používali k ovlivnění amerických voleb i Rusové. Tisíce příspěvků a videí na podobné téma se totiž podle vyšetřovatelů i samotného Facebooku po síti šířily z ruských účtů.



„Jak mohli Rusové vědět, jak přesně mají cílit na nerozhodnuté voliče Wiconsinu, nebo Michiganu? Pokud se ukáže, že jim s tím pomáhala Cambridge Analytica, bylo by to velmi znepokojující,“ uvedla poražená kandidátka na prezidenta Hillary Clintonová.

Podle demokratického senátora Adama Shifta, který se podílí na vyšetřování kauzy ovlivnění amerických voleb, je nutné celou záležitost vyšetřit. S tím však bude problém. Sám Alexander Nix na nahrávkách uvedl, že americké republikány tato záležitost nezajímá.

„Zeptali se mě na pět otázek a pak nic,“ uvedl Nix o výslechu před parlamentní vyšetřovací komisí. Navíc by bylo velmi složité vůbec propojení Rusů a Cambridge Analytica dokázat. Vyšetřovací tým FBI Roberta Muellera si již vyžádal veškerou komunikaci, není ale jisté, zda jim společnost cokoliv předá.

„Dvě hodiny po přečtení emaily zmizí,“ ubezpečoval reportéry na nahrávce Nix s tím, že firma používá speciální službu ProtonMail, která zprávy automaticky maže. Společnost již popřela, že by měla v průběhu volební kampaně jakýkoliv kontakt s Ruskem.