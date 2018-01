Vzájemně barevně sladěni. Babiš s manželkou přijeli na novoroční oběd do Lán

LÁNY/KLADENSKO Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou dorazili do prezidentského zámku v Lánech na tradiční novoroční oběd předsedy vlády s hlavou státu. Hostí je prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou. Setkání by mělo trvat více než hodinu. Do zámeckého areálu přijeli premiér se ženou v půl druhé odpoledne.

Na úvod návštěvy v Lánech předal Zeman kytici premiérově manželce a Babiš Zemanově. Oba páry působily vzájemně sladěným dojmem: Zeman měl kravatu vínové barvy, zatímco Monika Babišová přišla ve vínových šatech, Babiš měl modrou kravatu a první dáma zvolila modré šaty. Premiér se ženou se také ještě před obědem podepsali do návštěvní knihy lánského zámku, žádný další vzkaz ale nezanechali.



Přestože se o novoročním obědu premiéra s prezidentem obvykle hovoří jako o společenské události, debatě o politice se patrně jeho účastníci nevyhnou. Babiš příští týden předstoupí před sněmovnu se žádostí o důvěru pro svou jednobarevnou menšinovou vládu, kterou by ale podle vyjádření ostatních sněmovních stran získat neměl. Zeman chce ještě před hlasováním Babiše přímo ve sněmovně podpořit svým vystoupením.

Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou (vlevo) se na zámku v Lánech setkal s premiérem Andrejem Babišem a jeho manželkou Monikou.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že prezidenta s premiérem čeká jako předkrm kachní paštika se žampiony dušenými v portském víně, dále hovězí vývar s játrovými knedlíčky a jako hlavní chod svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem. Jako dezert dostanou zmrzlinový pohár s ovocem.

Základem svátečního menu bývá zpravidla zvěřina nebo tradiční český pokrm. Loni i předloni se v Lánech podávala daňčí svíčková pečeně na smetaně s kynutým nebo karlovarským knedlíkem.