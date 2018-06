Americký přítel Kima. Na očekávaný summit v Singapuru má přiletět i ‚basketbalový diplomat‘ Rodman

PRAHA Na summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s diktátorem Kim Čong-unem v Singapuru se příští týden možná dostaví i Kimův blízký přítel Dennis Rodman. Bývalý basketbalový hráč NBA by přitom na místo měl dorazit v pondělí - den před zasedáním prezidenta USA se severokorejským vůdcem. Informoval o tom americký deník New York Post. Ve svém článku dodal, že Rodman může hrát významnou roli při vyjednávání.

Bývalý hráč basketbalového týmu Chicago Bulls je jedním z mála Američanů, kteří se setkali se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem tváří v tvář. „Nehledě na to, co si můžete myslet o jeho přítomnosti, tak jedna věc je jistá. Vzbudí to rozruch,“ uvedl zdroj New York Post.

Podle něho státy v podobných případech, které vyžadují složitou a citlivou diplomacii, určují tzv. „vyslance dobré vůle“. Podle zdroje New York Post se Dennis Rodman na tuto práci hodí.

Mluvčí amerického exbasketbalisty Darren Prince uvedl, že Rodman svou cestu do Singapuru zatím nepotvrdil. Pokud ale bude vyžadována jeho pomoc při vyjednávání, je prý ochoten spolupracovat. „Mluvil o tom, zatím ale nebyly učiněny žádné cestovní plány,“ uvedl Prince.

Kořeny Rodmanova přátelství se severokorejským diktátorem sahají až do roku 2013. Tehdy basketbalista uskutečnil svou první cestu do KLDR, později Kim Čong-una prohlásil za svého „přítele na celý život“.

Rodman poté navštívil Severní Koreu ještě několikrát. Své cesty přitom označuje za „basketbalovou diplomacii“. Exbasketbalista v rozhovoru pro server TMZ řekl, že Kim Čong-un si s americkým prezidentem původně moc nerozuměl, dokud mu Rodman nedal výtisk Trumpovy knihy Art of the Deal.



„Myslím si, že od té doby, co tu knihu čte, mu začal trochu rozumět. Donald Trump a Kim Čong-un jsou ze stejného těsta,“ řekl Rodman.

Summit mezi Spojenými státy a vůdcem KLDR Kim Čong-unem se uskuteční 12. června v Singapuru.