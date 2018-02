Počasí, lidská chyba, technika. Ale ne teror, tvrdí ruští vyšetřovatelé letecké havárie

MOSKVA/PRAHA Jako příčinu zřícení letounu Saratovských aerolinií An-148 s 71 osobami na palubě ruští vyšetřovatelé zvažují povětrnostní podmínky, lidskou chybu a selhání techniky. O možnosti terorismu se nezmínili. Uvedl to v pondělí server BBC.

Stroj, který mířil z moskevského letiště Domodědovo do Orsku v Orenburské oblasti na jihu Ruska, dopadl na zem asi 70 kilometrů od hlavního města. Trosky stroje a části těl jsou rozeseté na velké ploše, záchranáři zasněženou oblast musí pročesávat pěšky a potrvá jim to ještě nejméně den. Vyplývá to z prohlášení mluvčí Vyšetřovacího výboru Světlany Petrenkové, o němž informoval internetový deník gazeta.ru.

Podařilo se už nalézt jednu ze dvou černých skříněk, které na palubě pořizují záznam o průběhu letu. Přístroj prý nejeví známky poškození.



Příčina neštěstí zatím není známá. Saratovské aerolinie tvrdí, že jejich stroj byl moderní, spolehlivý a neměl žádné technické problémy. Havarovaný An-148 byl vyroben v Rusku v roce 2010 a dopravce jej využíval od roku 2016. Certifikát osvědčující jeho letovou způsobilost byl podle TASS platný až do letošního června.

V době havárie panovalo v okolí Moskvy mrazivé počasí se sněhovými přeháňkami. Havárie letadla se zřejmě odehrála velmi rychle, protože posádka ani nestačila vyslat jakýkoli nouzový signál.



Mezi oběťmi jsou podle ruského ministerstva pro výjimečné záležitosti i dvě děti ve věku pět a 12 let, jedna 17letá osoba a jeden cestující ze Švýcarska a jeden z Ázerbájdžánu. Agentura TASS uvedla, že na palubě byli celkem tři cizinci. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že nemá informace, že by mezi oběťmi byl český občan.