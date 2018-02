BBC: Syrská armáda bude spolupracovat s Kurdy, ti to popřeli

Damašek/Ankara Syrská kurdská milice YPG, která na severu Sýrie čelí turecké ofenzivě, se domluvila s armádou syrského prezidenta Bašára Asada na vojenské spolupráci. Cílem je vyhnat turecká vojska ze syrského pohraničí. S odkazem na sdělení představitele syrských Kurdů o tom v pondělí informoval zpravodajský server BBC. Kurdové ale později zprávu popřeli stejně jako turecký vicepremiér.

Syrská státní televize oznámila, že do regionu brzy dorazí spojenci syrské armády. Ankara vzápětí uvedla, že pokud bude syrská armáda chránit kurdské bojovníky v Afrínu, nevylučuje střet.



Turecko zahájilo operaci v severosyrské oblasti Afrín 20. ledna. Cílem je vyhnat z tohoto regionu milici YPG, kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci napojenou na Stranu kurdských pracujících (PKK), jež od roku 1984 vede ozbrojený boj za autonomní Kurdistán v Turecku. Milice YPG tvrdí, že s PKK nespolupracuje. V současnosti v Afrínu syrská vládní vojska nepůsobí.

Turecko prý bude v ofenzivě pokračovat

Turecký vicepremiér Bekir Bozdag večer řekl, že zprávy o vstupu spojenců syrské armády do oblasti Afrínu jsou mylné. Turecko je podle něj rozhodnuto v ofenzívě v Afrínu pokračovat, „dokud nebude zničen poslední terorista“. Ke zprávě syrských médií, podle nichž by měli do Afrínu dorazit spojenci syrské armády do několika hodin, řekl, „že tyto zprávy nepotvrdily (syrské) úřady“. „Jsou mylné a s pravdou nemají nic společného,“ prohlásil Bozdag.

Zástupce YPG večer sdělil, že neexistuje žádná dohoda o tom, že do oblasti vstoupí syrská armáda. „Žádná dohoda není. My jsem pouze syrskou armádu vyzvali, aby pomohla ochránit hranici,“ řekl mluvčí YPG Núrí Mahmúd, jehož citovala agentura Reuters.

Vysoce postavený představitel kurdských bojovníků Badran Džia Kurd v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že syrská armáda do Afrínu dorazí v nadcházejících dnech a bude mimo jiné chránit hraniční přechod s Tureckem. O spolupráci se syrskými vládními vojsky informoval také kurdský tisk.

Syrská vládní vojska opustila kurdské oblasti na severu Sýrie v roce 2012, následně kontrolu nad regionem převzali Kurdové ze Strany demokratické unie (PYD) a jejich ozbrojené křídlo YPG. Milice YPG a syrská armáda v průběhu syrské občanské války otevřený konflikt nevedly, měly mezi sebou však několik menších střetů.