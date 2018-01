Bigbeatové vzpomínky, díl třetí. První vlaštovky albové doby

Už třetím kompilačním dvojalbem mapuje hudební vydavatelství Supraphon dějiny české rockové hudby ve druhé polovině 60. let. Po předchozích titulech Beatline 1967–1969 (2016) a Big Beat Line 1965–1968 (2017), jež se věnovala době "předalbové", tentokrát přicházejí miniprofily sedmnácti prvních bigbeatových alb.

Děje se tak prostřednictvím dvojalba Beat (Al)Boom 1968–1970. Obsahuje 47 skladeb, jak absolutních klasik, tak ukázek z ne tak exponovaných, nicméně zásadních debutů.

Autor výběru Karel Deniš samozřejmě nemohl obejít úhelné albové kameny tohoto období, tedy první dvě alba Olympiku Želva a Pták Rosomák, debut bratislavských Prúdů Mariána Vargy a Pavola Hammela Zvonky, zvoňte, ani nejtvrdší rocková alba své doby, tedy jedinou desku Matadors se zpěvákem Viktorem Sodomou a debut Hladíkova a Mišíkova Blue Effectu Meditace.

Nechybí ani „nejčernější“ české album 60. let Blues In Soul Prokopova Framusu Five. Ze všech zmíněných alb byly vybrány skladby tu a tam i méně známé, v některých případech se i stylu té které kapely značně vymykají. Nicméně dokládají šíři záběru tehdejších československých rockerů.

Beatové začátky Marie Rottrové

Ruce kompilátora neunikly ani první ambiciózní komponované albové projekty, jako byla Šípková Růženka skupiny Rebels nebo Odyssea brněnského Atlantisu se sourozenci Ulrychovými. Pro nepamětníky bude jistě zajímavé poslechnout si také první nahrávky zpěváků, kteří po svých začátcích na beatové scéně přešli k jiným žánrům – Marie Rottrové s ostravskou kapelou Flamingo, Pavla Nováka s přerovským Voxem nebo Josefa Laufera s Their Majesties.

Dvojalbum pak symbolicky končí jedinou ukázkou ze společné desky Blue Effectu a kapely Jazz Q Praha nazvané Coniunctio, experimentem spojujícím rockové a jazzové výrazivo.

Pro vášnivé zájemce o československou hudební historii, které neuspokojí pouhá kompilace z těchto dnes již raritních alb, má v textu v bookletu Karel Deniš poněkud tajnosnubnou, ale slibnou zprávu: „Na další rockové vzpomínky by měla zaslouženě brzy přijít řada.“