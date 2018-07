Cesty na dovolenou brzdí rekordní opravy. Během prázdnin půjde do prací na silnicích nebývalé množství peněz

PRAHA Ze severní Moravy přes Linec až k italskému moři – to je letos pro řidiče výprava nebývale dobrodružná. Jen na cestě k česko-rakouským hranicím narazí na dvě desítky překážek. Omezení čeká na dálnici D35, na D46, kde je dokonce úplná uzavírka, a samozřejmě na neblaze proslulé D1. Zúžení je za Českými Budějovicemi, omezení i těsně před hraničním přechodem Dolní Dvořiště.

Důvod je prostý: stát letos investuje do oprav silnic a dálnic nejvíc za poslední tři roky. V roce 2015 to bylo celkem 10,67 miliardy, loni 10,22 miliardy. Letos dostanou silnice injekci za 11,4 miliardy. Zatímco investice do silnic prvních tříd jsou relativně stále stejné, na dálnice jde letos v létě o miliardu korun více než loni – celkem 3,9 miliardy. A více peněz znamená více oprav.

„V předchozích dvaceti letech byly silnice těžce podfinancované, vlády jsou teď investičně naladěné, takže se pracuje více, aby se dorovnal dluh,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Cestu z Česka k moři letos komplikuje i fakt, že do hojných silničních úprav se pustili i v zahraničí.

V Chorvatsku běžně odsouvali opravy hlavních turistických tahů až na posezonní čas. Letos však opravují dálnici ve směru od Maďarska po Záhřeb, a to na čtyřech úsecích. Na jiné cestě do zaslíbené české destinace řidiče zase čeká zdržení ve Slovinsku.

„Dálnici, která míří na přechod s Chorvatskem, chybí asi šest sedm kilometrů, takže se tam jede v podstatě po staveništi, a to těsně před hranicemi, tam se mohou tvořit kolony,“ varuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.