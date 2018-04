Bělobrádek a Zeman se shodli, že předčasné volby krizi nevyřeší

PRAHA Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a prezident Miloš Zeman se shodují v tom, že předčasné volby nejsou řešením aktuální politické krize. Bělobrádek to řekl novinářům po středeční schůzce s prezidentem. Dodal, že Zeman nepočítá s tím, že do prázdnin by v České republice nebyla vláda s důvěrou. Pokud Česko ani na konci června nebude mít vládu s důvěrou Sněmovny, považoval by to Bělobrádek za neudržitelné.

„Shodli jsme se, že předčasné volby jsou až posledním řešením a v zásadě i selháním politiků a že je potřeba vyjednávat tak, aby vznikla vláda, která bude mít důvěru,“ řekl Bělobrádek.



Prezident Zeman je podle Bělobrádka přesvědčen, že Česká republika bude mít vládu s důvěrou Sněmovny do letních prázdnin. „Pokud by to došlo do situace, že by před prázdninami ještě nebyla vláda s důvěrou, pak si myslím, že je to neudržitelné,“ dodal. Dlouhodobé vládnutí kabinetu bez důvěry Sněmovny je podle šéfa lidovců proti duchu ústavy. „Myslím, že pokud by dál tato situace pokračovala, tak prezident republiky jednat bude, protože pak už to je skutečně zralé na ústavní žalobu,“ poznamenal.

Zeman Bělobrádkovi zopakoval, jaké vládní varianty upřednostňuje. Je to podle něj vznik vlády ANO a ČSSD za podpory KSČM nebo jednobarevná vláda ANO podporovaná KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Bělobrádek dodal, že ani jedna z těchto variant není pro lidovce přijatelná.



KDU-ČSL trvá na tom, že nechce vládu, která by získala důvěru díky hlasům komunistů nebo SPD. „Zároveň je pro nás pořád stejná podmínka, že ve vládě nemá být člověk, který je obviněn ze závažného trestného činu ekonomické povahy,“ dodal Bělobrádek. Lidovci vidí i další varianty vládního uspořádání.

Mohla by vzniknout vláda bez předsedů politických stran, úřednický kabinet, nebo by prezident mohl pověřit sestavením vlády někoho jiného než trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše, míní Bělobrádek. Prezident se v úterý sešel s představiteli ODS a Pirátů. Řekl jim, že očekává dohodu mezi ANO a ČSSD. Variantu jejich vlády označil za preferovanou. S předsedou ČSSD Janem Hamáčkem má domluvené setkání na čtvrtek.