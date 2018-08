Ustupuje Bělobrádek z politického vrcholu? Policejního exprezidenta Červíčka vyzve v boji o Senát

Praha Někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) proti policejnímu exprezidentovi Martinu Červíčkovi (ODS). Senátní volby v Náchodě slibují napínavý duel dvou výrazných osobností. Lidovecký předseda dopředu vyhlásil, že by se svou stranou rád Valdštejnský palác zcela opanoval. Dosud je KDU-ČSL druhou nejsilnější frakcí v Senátu.

Letošní senátní volby slibují po letech skutečné drama. Strany do nich vysílají silné osobnosti, vracejí se i bývalí viditelní politici. Lidové noviny postupně představí zajímavé souboje.



Pokud Bělobrádek uspěje, automaticky přijde o mandát poslance. Přitom platí, že ty nejdůležitější politické plány se vaří o pár ulic vedle Valdštejnského paláce, a to právě ve sněmovně.



Podle některých informací souvisí Bělobrádkův krok s jeho zdravím. Dlouholetý předseda křesťanskodemokratické strany trpí roztroušenou sklerózou, cesta do Senátu tak může být chápana jako součást postupného ústupu z vrcholných politických pozic. Tomu by nasvědčovalo i to, že se stále rozmýšlí, jestli bude v příštím roce obhajovat křeslo stranického šéfa.

Bělobrádek ovšem o své senátní kandidatuře hovoří jinak. Jako dostatečně známá a výrazná osobnost chce svým případným vítězstvím v náchodském volebním obvodě své straně dopomoci k navýšení už tak dost početného zastoupení v horní parlamentní komoře.

Chceme ovládnout Senát

„KDU-ČSL je velmi silná, je druhý nejsilnější klub v Senátu a my ho chceme ještě posílit,“ vyhlásil předseda lidovců. Jejich ambicí není nic menšího, než aby po podzimních volbách stanula na piedestalu pro vůbec nejsilnější stranu ve Valdštejnském paláci.

Bělobrádek bude mít ve volbách podporu hnutí STAN, které vlastního kandidáta stavět nebude. Podpoří ho zřejmě i TOP 09, jež rovněž nemá vlastního uchazeče o Senát. Krajský předseda „topky“ Aleš Cabicar míní, že právě Bělobrádek je ze všech kandidátů ve volebním obvodu jeho straně „osobnostně i programově nejbližší“.

Lidovecký šéf však ve svém rodném Náchodě proti sobě bude mít silného soupeře. Pravicová ODS do senátního klání vyslala bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka. Současný první náměstek královéhradeckého hejtmana je také náchodským rodákem.

Červíček vstoupil do ODS před dvěma lety. A hned uspěl. Strana ho ve stejném roce postavila do čela kandidátky v Královéhradeckém kraji. Policejní exprezident dostal od voličů 2411 preferenčních hlasů. Do krajského zastupitelstva se tak dostal s přehledem.

Volební obvod číslo 47 - Náchod.

Jako náměstek hejtmana má na starosti dopravu. Této specializaci by se rád věnoval i v horní parlamentní komoře. „Rád bych pokračoval v práci na dopravě v kraji, ale věřím, že jako senátor budu moci veškeré regionální problémy v dopravě ovlivnit i v rámci státní správy a fungování ústředních orgánů, popřípadě jednotlivých ministerstev,“ říká Červíček.



V Senátu by se rád zaměřil také na oblast bezpečnosti. Úspěch v krajských volbách mu minule přinesl mimo jiné důraz právě na tuto oblast. „Migrace, terorismus nebo každodenní problémy v majetkové a násilné trestné činnosti, latentní drogová kriminalita či obtěžující starosti v dopravě předpokládají stabilizovanou policii,“ vyhlásil před dvěma lety.

KSČM vyšle rudou Soňu

Senátní volby se uskuteční 5. a 6.října. V Náchodě se pokusí uspět také komunistka Soňa Marková. Dnes již bývalá poslankyně se profiluje jako rudá expertka na zdravotnictví. Na jaře se silně stavěla proti tomu, aby na pozici ministra, který má v gesci právě zdraví občanů, pokračoval Adam Vojtěch (za ANO). Marková je v současnosti členkou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V minulých senátních volbách postoupila komunistická kandidátka do druhého kola. V něm ale prohrála s někdejším královéhradeckým hejtmanem Lubomírem Francem. Dosavadní náchodský senátor ale letos mandát neobhajuje. ČSSD místo něj nominovala jiného kandidáta. Je jím místostarosta Náchoda Miroslav Brát. Naopak Piráti vhodného kandidáta nenašli.