Bělobrádek začne vyjednávat o menšinové vládě a Pellegrini v Česku

PRAHA Předseda lidovců Pavel Bělobrádek dnes navrhne lídrům dalších stran vyřešit vládní krizi vznikem menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, to je víc mandátů, než kterými disponuje ANO, řekl novinářům. Zástupci šesti z devíti sněmovních stran se sejdou ve středu pravděpodobně po jednání Sněmovny na pozvání hnutí STAN.

Opak Babišových snah? Ve středu Bělobrádek navrhne lídrům ostatních stran, jestli by byli ochotni zabývat se myšlenkou společné menšinové vlády, aby byl kandidát na premiéra nadstranický, nestranický nebo z okruhu stran, které nejsou extremistické ani radikální. „Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO,“ řekl. Případná menšinová vláda stran, které nejsou extremistické a radikální, by podle Bělobrádka mohla akcentovat programové body hnutí ANO. Takové řešení by bylo opakem Babišových snah získat tichou podporu menšinové jednobarevné vládě ANO za programové ústupky ostatním stranám.

Prezident Miloš Zeman v úterý večer doporučil premiérovi v demisi Babišovi, aby pokračoval v jednání o nové vládě s SPD a komunisty.

Zeman vs. Filip. Prezident Miloš Zeman bude od 16:00 v Lánech jednat se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem o současné politické situaci.



Pellegriini v Česku. Slovenský premiér Peter Pellegrini přijede na první oficiální návštěvu Česka ve středu. Se svým českým protějškem Andrejem Babišem (ANO) bude jednat mimo jiné o přeshraniční dopravě nebo o obranné spolupráci, uvedl dnes český úřad vlády. Slovenská diplomacie už dříve uvedla, že by se politici měli zabývat také společnými oslavami kulatých výročí, která se týkají bývalého společného státu.

Podle českého úřadu vlády budou Babiš a Pellegrini mluvit také o zahraniční spolupráci. Rozhovory na toto téma by se měly týkat nejen Evropské unie, ale i visegradské skupiny, kterou vedle Česka a Slovenska tvoří ještě Polsko a Maďarsko a které bude Slovensko předsedat, a takzvaného slavkovského formátu, tedy spolupráce Česka, Slovenska a Rakouska.

Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci budou schvalovat novelu vodního zákona.

Bomba v autobuse. Soud projedná odvolání v kauze Vasilije Ponomareva a Tadeáše Ševčíka, které obžaloba viní z umístění bomby do autobusu z Prahy do Varny. Podle předchozího rozsudku dostali 8 a 6 let vězení.



Kvalita potravin. Evropská komise představí návrhy posilující ochranu a postavení spotřebitelů v EU. Je mezi nimi třeba zákaz dvojí kvality potravin a dalších výrobků nebo snažší možnost kolektivního vymáhání odškodnění a podobně.

Další výpověď. Šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg bude vypovídat o kontroverzním využívání dat uživatelů sociální sítě před výborem Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod.