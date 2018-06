‚Beny drž se!‘ Vrah Kočky to má prý na svobodě těžké, chce zmírnit podmínky propuštění

PRAHA Už loni v říjnu se soud usnesl, že někdejšího hoteliéra Bohumíra Ďurička roky ve vězení napravily a káznici tak může opustit předčasně. Ďuričko skončil za mřížemi kvůli vraždě syna provozovatele Matějské pouti, která se odehrála po slavnostní akci tehdejšího šéfa ČSSD Jiřího Paroubka. Podle zjištění serveru Lidovky.cz nyní podnikatel zaměstnává justici znovu. Chce zmírnit podmínky, jimiž se musí při pobytu na svobodě řídit.

„Jedná se o změnu rozsahu podmínek propuštění a o tuto změnu žádá sám podmíněně propuštěný,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Pavlína Jurášková, předsedkyně Okresního soudu v Karviné, jenž loni v říjnu Ďuričkovi trest o třetinu pokrátil. Vraždu Václava Kočky mladšího měl původně vyvážit 12,5 roky ve vězení, nakonec branami karvinské věznice vyšel po devíti.

Když soud jeho prosbě o podmíněné propuštění vyhověl, stanovil mu řadu regulí. Během sedmi let se nesmí žádným způsobem provinit proti trestnímu zákonu, pít alkohol a držet zbraň. Vedle toho má zákaz jakkoliv se spojit s rodinou oběti, vyskytnout se v okolí jejich domova blíže než na sto metrů a první rok bez mříží se musí zdržovat mezi desátou hodinou večer a šestou ráno doma.

Podnikateli se ale omezení zdají příliš striktní, proto vyzval soud k jejich uvolnění. „Jedná se o určité ‚změkčení‘ jedné z podmínek podmíněného propuštění týkající se však výlučně osoby propuštěného a jeho soukromého života včetně pracovního uplatnění,“ uvedla předsedkyně soudu Jurášková. Blíže nechtěla s ohledem na diskrétnost vůči Ďuričkovi jeho požadavek rozvádět.

‚Zpočátku nepřijímal chybu, ale změnil se‘

Nicméně z jejího vyjádření lze soudit, že by se návrh podnikatele mohl vztahovat ke zmíněnému zákazu opouštět domov v uvedené hodiny. Zda se svým podnětem uspěje, se ukáže 25. června, na kdy soud nařídil jednání. „On nechce tuto ani jiné věci nyní s medii komunikovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát Vadim Rybář, který Ďurička při řízení o podmíněném propuštění zastupoval.

Rodině Kočkových a Ďuričkovi se život změnil večer 9. října 2008 v pražském hotelu Monarch. Tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek tam křtil knihu Česko, Evropa a svět očima sociálního demokrata. Po skončení oficiální části akce a Paroubkově odchodu se ocitli v konfliktu právě hoteliér a Václav Kočka mladší. Incident ukončily tři rány z Ďuričkovy pistole, po nichž Kočka padl mrtvý k zemi. Každý výstřel byl smrtelný.

O takřka devět let později karvinská soudkyně Alena Zajícová s povděkem kvitovala, jak Ďurička roky strávené za vraždu ve vězení napravily. „Zpočátku sice nepřijímal svou chybu, to se ale postupem času změnilo. Hodnocení věznice je vynikající. Máte připraveno výborné domácí i sociální zázemí,“ řekla soudkyně, když podnikatele propouštěla. Současně připomněla, že se s rodinou Kočkových finančně vyrovnal nad rámec své povinnosti.

Ďuričko jako hračkář? Hotely už ne

Ďuričko za sebou nechal objekt karvinské věznice 30. října 2017 krátce po třetí hodině odpoledne. Cestou z káznice ho provázely pokřiky spoluvězňů jako „Beny, drž!“ se nebo „Inženýr Ďuričko na Hrad!“. Bývalý hoteliér sám poté poznamenal, že během trestu požíval přirozeného respektu ostatních odsouzených. Ačkoliv mluvil o tom, že msty ze strany Kočkových se nebojí, objednal si neprůstřelnou vestu.

„Taky se těším, až se okoupu ve vlastní vaně. Tady vana nebyla. Devět let jsem ji neviděl. Těším se, až smyju ze sebe to koncentrované zlo,“ hlásil novinářům při odchodu z věznice. Do hotelnictví už se podle svých slov vrátit nechtěl. Naopak plánoval ponořit se do podnikání s hračkami. Při pobytu za mřížemi se mu povedlo dosáhnout na patent na vzdělávací geometrickou hru pro děti.

Rodina Kočkových se s předčasným osvobozením Ďurička těžko smiřovala. Když se soud začal touto možností zabývat, otec zavražděného Václav Kočka pro Lidovky.cz uvedl, že při této představě duševně trpí. „Vzal mi dítě. Justice rozhodla tak, jak rozhodla. Bohužel,“ komentoval pak propuštění vraha jednoho ze svých synů provozovatel Matějské pouti a vlivný člen ČSSD.