Berlinale 2018: Hitem festivalu je psí animák Wese Andersona

BERLÍN Filmový festival v Berlíně má za sebou třetinu hlavní soutěže, které se letos účastní více než dvacet filmů. Mezi favority zatím právem patří zahajovací Psí ostrov amerického režiséra Wese Andersona. Dlouho očekávaný snímek je druhou Andersonovou animací po Fantastickém panu Lišákovi z roku 2009 a nejenže nezklame žádného z jeho fanoušků, ale naverbuje mu armádu nových.

Anderson se naposledy v Berlíně blýsknul před čtyřmi lety, kdy si za komedii Grandhotel Budapešť odnesl Stříbrného medvěda – velkou cenu poroty; jak dopadne tentokrát, můžeme zatím jen odhadovat. Rafinovaně hravá animace s hvězdným – jakkoliv pouze mluveným – obsazením, přetéká nápady stejně jako většina předchozích Andersonových filmů, tentokrát však přináší malinko temnější podtext. Ale opravdu jen malinko...

Mistr všech filmových hračičků zavádí diváky do Japonska ve dvacet let vzdálené budoucnosti, kdy zemi ovládá mocný klam Kobayashiů, milovníků koček. Psi jsou tu naopak v klatbě, kvůli údajnému šíření nebezpečné psí chřipky. Proto je vydán zákon, nařizující deportaci všech psů na Psí ostrov, neboli honosně nazvanou skládku odpadků, kde oslabená a nemocná zvířata nemá čekat nic jiného než jistá smrt. Na pomoc psům přichází až dvanáctiletý chlapec jménem Atari, sirotek, který se neohrožené vydá na zakázaný ostrov hledat svého milovaného čtyřnohého společníka Spocka. A začíná dramatická cesta za záchranou a rehabilitací „nejlepšího přítele člověka,“ jak Atari později lidem připomene.

Ve svém novém filmu, v němž opět stvořil zcela svébytný svět, používá Anderson kombinaci loutkové a počítačové animace. A jak napovídá jeho teritoriální umístění, film je poctou ikonám japonské kinematografie. Na tiskové konferenci k filmu se Anderson vyznal ze své lásky k Akiru Kurosawovi i Hajau Mijazakimu. „Obdivuji zejména jejich práci s tichem, kterého v amerických filmech moc není,“ podotkl Anderson. Jako autora filmové hudby přizval opět Alexandra Desplata, který v soundtracku využil řadu japonských motivů včetně dominující sugestivní linky bubnů.

Hlavní role ve filmu namluvili herci jako Edward Norton, Lev Schreiber, Bill Murray nebo Jeff Goldbum, a herečky Scarlett Jonahsson či Greta Gerwig. V menších rolích se objevila Tilda Swinton nebo Yoko Ono. Sehnat takový hvězdný tým bylo podle Andersona snadné: „Všichni to byli lidé, se kterými jsem už někdy pracoval, nebo jsem s nimi pracovat chtěl. A hlavně – u animovaného filmu vám nikdo nemůžete říct, že nemá čas. Můžete se točit kdykoliv a kdekoliv, klidně u něj doma, v kteroukoliv denní dobu. Neexistuje žádná výmluva,“ prohlásil Anderson.

Německé a ruské želízko v soutěžním ohni

Z filmů, které byly dosud promítnuty, patří Kromě Andersona k silným filmům soutěže zejména dva tituly: Transit domácího režiséra Christiana Petzolda, a ruský Dovlatov režiséra Alexeje Germana mladšího.

Transit, natočený podle stejnojmenné knihy Anny Seghers, má originální koncept a zároveň nabízí silný, emotivní divácký zážitek. Ačkoliv hlavní hrdina Georg (Franz Rogowski) utíká z okupované Paříže v době druhé světové války, příběh se odehrává v současnosti a je situován převážně do přímořské Marseille. Postavy z minulosti se prolínají s postavami současnými, a připomínají nám, že minulost, pokud na ni myslíme, je stále součástí našich životů. A přestože historie se může opakovat, individuální příběh a zkušenost zůstává nepřenosná.

Dovlatov režiséra Alexeje Germana přináší životní příběh ruského spisovatele Sergeje Dovlatova, konkrétně epizodu z jeho života v roce 1971. Dnes slavný spisovatel nemohl za svého života v Rusku prakticky nic publikovat, každý jeho rukopis mu redakce i nakladatelství vrátilo. Mistr ironie Dovlatov odmítá psát oslavné ódy na horníky, raději tráví čas s podobnými kulturními vyděděnci, jako je on sám. Zároveň se zmítá mezi touhou žít rodinný život se svou ženou a dcerou, a touhou po nezávislosti. Krize přichází v okamžiku, kdy do exilu odchází jeho přítel, pozdější nositel Nobelovy ceny Josif Brodskij. Film Alexeje Germana je tragikomickým portrétem doby i pošmourného prostředí Leningradu raných 70. let, kdy ostrakizovanou kulturní elitu, zahnanou cenzurou do kouta, drželo při životě jen společné sdílení idejí i lahví vodky. Jak ale ve filmu poznamená jedna z postav - je ale těžké udržet si integritu, když jsi nikdo…

Mezi soutěžními filmy se představil také francouzský film Eva režiséra Benoita Jacquota – tuto adaptaci románu J. H. Chaseho vytáhla z průměru jen stále fascinující Isabelle Huppert v hlavní roli záhadné femme fatale, jíž zdatně sekundoval o více než jednu generaci mladší Gaspard Ulliel. O Zlatého medvěda se bude ucházet i pozoruhodný paraguayský snímek Las Herederas (Dědička) o stárnoucí ženě, kterou z životní letargie probudí dočasná nepřítomnost její partnerky, irské historické drama z konce 19. století Block 47 nebo americká westernová parodie Damsel s Robertem Pattinsonem a Miou Wasikowksou v hlavních rolích.

Vítěz festivalu, který získá Zlatého medvěda, bude vyhlášen na slavnostním zakončení 24. února.