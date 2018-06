‚Bez hněvu a zaujatosti‘? Co dělají rozvědčíci prošetřovaní kvůli kauze Šuman

PRAHA Sine ira et studio, neboli bez hněvu a zaujatosti či také bez zášti a přízně. Tímto heslem se ve svém znaku pyšní Úřad pro zahraniční styky a informace. Tajná služba, jejíž lidé čelí podezření, že stojí za útoky přes twitterový profil Julius Šuman proti současnému premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Co ÚZSI ve skutečnosti je a jaké jsou její pravomoce?

Co je ÚZSI

Laicky řečeno, je to civilní rozvědka. Tedy tajná služba, která pracuje v zahraničí (na rozdíl od kontrarozvědky - BIS jež působí na území Česka) Zkratka ÚZSI znamená Úřad pro zahraniční styky a informace.



Podle zákona ÚZSI sbírá informace, jejichž původ je v zahraničí a mají vztah k problematice, který má za úkol sledovat. Působnost na našem území je velmi omezena a téměř zakázána. Výjimkou je sběr informací o zahraničí, ale z území ČR. „Pokud můžeme příslušné informace získat z území České republiky, musíme je získat,“ píše sama služba. Služba si také prověřuje vlastní pracovníky, kteří logicky jsou v Česku.

Hlavním odběratelem informací je ministerstvo zahraničí. Služba má také na některých zastupitelských úřadech v zahraničí své pracovníky v roli deklarovaných zástupců. Jde o diplomaty, kteří neskrývají svou příslušnost ke zpravodajské službě, jde o takzvanou zpravodajskou diplomacii.



Získat bližší informace o práci rozvědky je těžké, protože téměř vše spadá do kategorie tajné. Podle dostupných informací autora pro ni pracuje několik set lidí a rozpočet představuje asi jedno procento z peněz, kterými disponuje ministerstvo vnitra. Ten je momentálně 72 miliard korun

Rozvědka je ale specifická tím, že peníze na platy lidí tvoří malou část výdajů, proti těm nutných na technologie, nákup supervýkonných počítačů nebo speciálních analytických programů.

Kdo ÚZSI šéfuje a kontroluje

Zatímco BIS nebo Vojenské zpravodajství jsou samostatné složky a podléhají přímo vládě, ÚZSI jako jediná z tajných služeb spadá pod jiný resort - ministerstvo vnitra, tedy stejně jako komunistická tajná služba před rokem 1989. Rozvědka dlouho neměla vlastní kontrolní parlamentní komisi. To bylo napraveno až v lednu 2018, kdy vznikla Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace.



Ačkoli služba tvrdí, že “velmi důležitou, ač neformální roli při obecné kontrole činnosti zpravodajských služeb plní veřejnost, a to zejména prostřednictvím informací sdělovacích prostředků,“ ÚZSI už několik let s medii nekomunikuje.

Šéfové civilní rozvědky

07/2014 - Jiří Šašek (05/2018 - zproštěn výkonu služby)

06/2007 - 06/2014 Ivo Schwarz

10/2006 - 05/2007 Jiří Lang

10/2004 - 09/2006 Karel Randák

03/2001 - 09/2004 František Bublan

09/1998 - 02/2001 Petr Zeman

01/1993 - 08/1998 Oldřich Černý

09/1990 - 12/1992 Radovan Procházka

07/1990 - 08/1990 Přemysl Holan

05/1990 - 06/1990 Bohumil Kubík

01/1990 - 04/1990 Přemysl Holan

Co rozvědka může, a nemůže

Stejně jako další tajné služby ani ÚZSI nemá represivní charakter a není orgánem činným v trestním řízení. Pokud ale získá nějaké závažné informace, měla by je předat tomu, komu náleží, tedy například policii nebo jiné tajné službě. Rozvědka tedy nemůže odposlouchávat telefony, sledovat a dělat další „špionážní“ práci.



ÚZSI používá tyto základní metody: zpravodajskou operativní práci, tedy lidské zdroje, spolupracovníky- takzvaný humint, sběr informací pomocí technických prostředků, například rádiové zpravodajství - takzvaný sigint, výměnu informací se zpravodajskými službami jiných zemí - takzvaný zahraniční liaison, a sběr informací z vybraných otevřených zdrojů - takzvaný osint.

Všechny tyto informace jsou pak zpracovány složitými a velmi drahými softwary, které je dávají do souvislostí.

Aféry a problémy

Také ÚZSI zasáhlo několik nepříjemných skandálů, které ale většinou skončily na úrovni dohadů, obvinění a jejich popírání. Podle některých médií tak v roce 2009 pořídil fotografie z dovolené Mirka Topolánka v Toskánsku zachycující expremiéra s lobbisty a podnikately právě bývalý důstojník rozvědky.



Spekulovalo se také o tom, zda rozvědka nestojí za zveřejněním videa ze schůzky mezi lobbistou Miroslavem Šloufem a tajemníkem prezidenta Klause Jiřím Weiglem v roce 2008.



Tradičním problémem je nevraživost mezi BIS a ÚZSI. Někteří politici si stěžovali, že služby na sebe „donášejí“.

Největší aféra je ale stará jen několik dní. Lidé z ÚZSI prý měli stát za útoky na premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) přes twitterový účet Julius Šuman. Účet od loňska zveřejnil několik dokumentů či nahrávek souvisejících s Babišovými kauzami. Na jedné z nahrávek například Babiš údajně domlouval s redaktorem deníku Mladá fronta Dnes zveřejnění článků, které by poškodily ČSSD a ODS. Babiš záznamy označil za zmanipulované a podal kvůli nim trestní oznámení.

V květnu pak byl odvolán ředitel civilní rozvědky Jiří Šašek kvůli podezření, že služba špatně hospodařila a někteří její pracovníci se mohli dopustit trestného činu.