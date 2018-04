První, co musí přestat, jsou urážky, vzkazuje ČSSD Babišovi před dalším kolem jednání

PRAHA Česko čeká od loňského října na moment, kdy vznikne vláda s důvěrou. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že na tom pracuje. Aby k vládní spolupráci zlákal sociální demokraty, bude muset ještě „zamakat“ a zřejmě i krotit svůj slovník.

Minimálně části sociálních demokratů se hrubě nelíbí, jak o svých bývalých a zřejmě i budoucích koaličních partnerech Andrej Babiš mluví. Leží jim v žaludku útoky na sociální demokracii ze strany premiéra v demisi.



„Chcete-li spolupracovat, tak první, co musí přestat, jsou urážky. Tím by měl pan premiér začít, pokud chce znovu jednat,“ říká Martin Netolický, pardubický hejtman a místopředseda ČSSD.

Podle něj se do sociálních demokratů opírá nejen ve sněmovně, ale také na výjezdech vlády a setkáních s občany. To sociální demokraty nadzvedá ze židle. „Přece není možné jít do koalice s někým, kdo se o vás neustále pohrdavě vyjadřuje,“ sekundoval mu také Lubomír Zaorálek, předseda sněmovního zahraničního výboru.

Ačkoli sociální demokraté ústy svého šéfa Jana Hamáčka připustili, že k jednacímu stolu zasednou, změna komunikace lídra ANO bude zřejmě jen vstupní podmínka.

Jen posty to nespraví

Složitější část dohody se očekává v rozdělení vládních křesel v kabinetu ANO a ČSSD, jenž by spočíval na podpoře komunistů. Právě hádka o posty ve vládě vedla počátkem dubna ke krachu spolupráce s ČSSD. Sociální demokraté trvali na tom, aby jim připadl resort vnitra. Vyjadřují totiž nevoli ke skutečnosti, že by seděli ve vládě s premiérem Babišem, který je trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo.

Babiš tvrdí, že jde o objednávku nepřátel, kteří se ho snaží dostat z politiky.

Lze očekávat, že na pondělní jednání se sociálními demokraty přijde s řešením patové situace. To ale neprozradil ani svým nejbližším spolupracovníkům. „Šéf to má asi nějak vymyšlené, ale drží si to asi jen pro sebe,“ řekl LN člen vedení hnutí.

Každopádně sociálním demokratům ani pět resortů včetně postu ministra vnitra nemusí stačit. „O podobě nějaké dohody s ANO nemůže být řeč v momentu, kdy neznáme ani základní parametry nabídky, s níž se Andrej Babiš chystá sociální demokracii oslovit,“ napsal LN šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Jako speciální bonus by podle některých sociálních demokratů měl Babiš přenechat sociálním demokratům vedle ministerstva vnitra i klíčový resort financí.

Podle místopředsedy Netolického však nejde pouze o to, kde kdo bude sedět: „Musíme mít jasně garantovaný mechanismus v případě, že během čtyřletého vládnutí dojde ke sporným bodům, tak aby ANO neřeklo, že vedle vládní koalice má ještě parlamentní koalici, která by byla schopná vládní koalici přehlasovat.“

Ani to ale nemusí stačit. Na principiálním nesouhlasu s Babišem v čele vlády například trvá předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). „Můj názor zůstává stejný – pokud hnutí ANO trvá na tom, aby osoba Andreje Babiše byla ve vládě, tak by se jednat nemělo a stanovisko ČSSD, které podpořil i nedávný sjezd, že se ukončuje jednání, by mělo zůstat v platnosti,“ řekl LN šéf Senátu.

Přitom právě Babiše jako jediného možného premiéra v čele kabinetu si ve čtvrtek odsouhlasilo předsednictvo a výkonný výbor ANO.

Bez referenda to nepůjde

Vedle zásadních rozporů je ale na některých sociálních demokratech znát, že je restart jednání s ANO potěšil. „Myslím, že kolegové z ANO vědí, na čem ztroskotala předchozí jednání. Když se nyní vracíme k jednacímu stolu, což kvituji, určitě přijdou s podmínkami, které budou situaci řešit,“ uvedl po ranním setkání špiček ČSSD její místopředseda Jaroslav Foldyna. O vyjednaných kompromisech podle něj ČSSD nechá hlasovat členskou základnu. Ve vedení sociální demokracie o tom panuje shoda.

„Povinnost každého politika je, aby jednal, ale souhlas k tomu musí dát mimořádné předsednictvo strany,“ řekl LN další místopředseda strany Radim Onderka.