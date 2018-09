Beze Stop. Útěk do divočiny slibuje herecký koncert pro ‚Žižku‘ Bena Fostera

PRAHA Válečný veterán vezme svou dceru a rozhodne se utéct do divočiny. Dramatická touha po nezávislém životě sbírá od kriktiků samá kladná hodnocení. Beze Stop je navíc poslední velkou rolí Bena Fostera před jeho Janem Žižkou v historickém velkofilmu Petra Jákla. Snímek Beze stop zamíří do českých kin 27. září.

Jednoho dne se válečný veterán Will (Ben Foster) rozhodne vzít svou mladičkou dceru Tom (Thomasin Harcourt McKenzieová) a odejít do lesa Forest Park. Zde žijí několik let v naprostém ústraní a mezi lidi chodí jen když je to nezbytně nutné. Jsou ale odhaleni, z lesa vyhnáni a svěřeni do péče sociální služby. Jenže jejich nový život není dvojici příliš po chuti. Tento střet s realitou je přinutí vypořádat se s vnitřním konfliktem nutkání stát se součástí komunity a současně neodolatelné touhy po nezávislém životě. Will s Tom tak znovu utíkají do divočiny...

Beze stop je celovečerním filmem režisérky Debry Granikové (režisérky na Oscara nominovaného snímku Do morku kosti a filmů Stray Dog a Down to the Bone). Ta se postarala i o scénář. Ten vychází z knižní předlohy nazvané Mé opuštění (My Abandonment, česky zatím kniha nevyšla) spisovatele Petera Rocka. Ta se zase inspirovala skutečným příběhem z amerického Oregonu, kde média přišla na to, že v místním lese čtyři roky žil v naprosté izolaci otec se svou dcerou. Oběma se vedlo velmi dobře. Poté, co se je společnost snažila znovu začlenit mezi sebe, oba beze stopy zmizeli.



Snímek Beze stop tak vypráví příběh dvou lidí, kteří jdou svou vlastní cestou a v jejich příběhu nefiguruje žádný padouch. Jak ale může fungovat příběh bez antagonistů? „V literatuře a filmu existuje několik základních motivů, které známe,“ podotýká Graniková. „Ale poslední dobou se zdá, že nejvíce zájmu vyvolávají příběhy, které se spoléhají na přímá rizika násilného utrpení, ničení a velice riskantních zločinů. Chtěla bych zjistit, jak moc diváky zajímají příběhy, které nespoléhají na násilnosti, ale na silné emoce. Několik lidí Willovi s Tom na jejich pouti pomůže, přičemž oni ani jednoho z nich neznají, ale celý příběh si zachovává své napětí následkem toho, jakým způsobem se oba rozhodli žít.“

A přání Granikové se vyplnilo, protože přesně takový příběh diváky zajímá - Snímek má v současné chvíli rovných 100% z 184 recenzí na agregátním serveru Rotten Tomatoes (údaje k 11. září). Recenze kromě skvělého psychologického příběhu vychvalují i herecký výkon Bena Fostera. Ten bude nyní svůj čas věnovat roli mladého Jana Žižky ve filmu Petra Jákla.