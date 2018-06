Bezinková nevěsta. Dort s bezinkami boří královské tradice

Britská královská svatba prince Harryho s Meghan Markle ukázala, že jde tak trošku o vzpupný pár, kterému se podařilo s jistou škodolibostí zbořit nejednu královskou tradici. Z kulinářského hlediska hranice padla u svatebního dortu, když od svatby královny Viktorie, tedy Harryho praprapraprababičky, se poprvé v historii na královské svatbě objevil svatební dort, který nebyl ovocný.

Svatební dort, do kterého novomanželé zapíchli nůž, byl totiž bezinkový s citrónem a máslovým krémem, ozdobený bílými pivoňkami. Nedělám si ambice na královské ani jiné svatební pečení, jen přináším recept na dort, kde bezinky s limetkou se předvádí ve skvostné kombinaci. Hodí se na všechny oslavy i pro letní večírky. Bezinky jsou perfektní sezónní surovinou a k letnímu dortu se se svojí luxusní silně aromatickou sladkou vůní báječně hodí.



Svatební královský dort s příchutí citrónů a bezinek?

Důvody pro toto rozhodnutí jsou nasnadě. Jako cukrářka pro výrobu svatebního dortu byla vybrána Claire Ptak z londýnské pekárny s názvem Violet Cakes, která stejně jako Meghan vyrůstala v Kalifornii. Její pekárna používá do svých dortů sezónní suroviny v té nejlepší bio kvalitě a to byl asi také jeden z důvodu výhry. Když Claire odtajnila, že volba padla na ni, na svůj instagram zveřejnila fotografii právě dodaných italských citrónů v několika bednách a jemně lakonicky poznamenala: “And so it begins“ a přiložila emotikon citrónu. Výběr dortu byl ovlivněn jarem a sezónou bezinkových květů, čerstvé bílé květy pivoněk jen podtrhly eleganci této svatební kreace. Je třeba říct, že dort byl vlastně kompozicí tří dortů v různých velikostech aranžovaných ve zlatém stojanu s větvičkami bíle kvetoucího jasmínu.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Kdo by řekl, že na svatbě budou skromné bezinky…

Svými voňavými květy bezinky otvírají přicházející léto, alespoň tak to říkají Angličané. Ačkoliv si mnozí myslí, že jde o skromnou surovinu, bezinky, tedy aromatické květy bezu černého (Sambucus nigra), se stále těší velké oblibě. Bezinkové sirupy, šťávy, rosoly i džemy jsou dnes již běžně k dostání, i když v nejlepší kvalitě budou asi právě ty “Home made”. Bezinky sice ve vyšších oblastech ještě chvilku vydrží, ale teplé počasí urychlilo jejich kvetení, takže sezóna vrcholí právě teď. Jedinou výhodou je, že kvetou postupně, takže vždy se najdou nějaké čerstvé, s právě rozkvetlými omamně vonícími květy. Bezinkový sirup je sice hlavní surovinou pro bezinkový dort, ale je hitem i sám o sobě, tak si ho určitě udělejte a hned ho můžete použít i na ochucení tohoto výborného dortu.



Pokud nemáte čas anebo se nejste fanoušek konzervování, bezinkový sirup si kupte. Je k dostání v dobré kvalitě třeba od Belvoire nebo Bottle Green a je v prodeji i v řetězci Ikea. Zcela logicky, v severských zemích mají bezinky, stejně jako brusinky, velkou tradici a s nordickou kuchyní jsou pevně spjaty.



Bezinkový dort nejen na svatbu

Bezinkový sirup a limetka jsou hlavními surovinami pro ochucení korpusu, který je z třeného těsta, a samozřejmě především pro ovonění máslového krému. Jiné chutě, kromě vanilky do krému, se nesnažte do dortu přidávat, narušily by bezinkové mámení. Nechávám raději vévodit jen tyto dvě chutě spolu s máslovým krémem, kde můžete regulovat, kolik másla vlastně do krému přidáte. Základ totiž tvoří francouzský crème pâtissière, tedy žloutkový krémový pudink, který potřebuje čas na ztuhnutí, a máslo se doplňuje podle chutě a hlavně také podle toho, kolik máte času na usazení. Pokud jste v časovém pressu, másla přidejte víc, aby krém krásně a rychle ztuhl.

Zdobte jen na velmi najemno nastrouhanou kůrou z limetky (doporučuji použít velmi ostré a jemné struhadlo na citrusovou kůru) a květy bezinek. Dort jsem nazvala příznačně: Bezinková nevěsta. Kvítky bezinek totiž působí jako bílý závoj. Užijte si právě přicházející léto s voňavým bezinkovým dortem.

Bezinkovová nevěsta

Dort se sirupem z květů bezinek

(na 2 korpusy: do formy o průměru 21 cm)

250 g nesoleného másla



250 g pískového cukru



4 vejce



175 g hladké mouky



75 g kukuřičné škrobové moučky



2 1/2 lžičky prášku do pečiva



1/4 lžičky soli



kůra z 1 limetky



75 ml bezinkového sirupu z květů



Na krém:

3 žloutky



2 polévkové lžíce kukuřičné škrobové moučky



1 lžíce pískového cukru



250 ml tučné smetany (min. 33 % tuku)



2 lžičky vanilkového extraktu



100 ml bezinkového sirupu z květů



250 g nesoleného másla (nebo i méně)



kůra ze 2 limetek



květy bezinek na ozdobu



Postup: Nejdříve si předehřejeme troubu na 170 °C. Do hlubší mísy nasypeme hladkou mouku, kukuřičný škrob a prášek do pečiva a vše dobře promícháme, dáme stranou. V kuchyňském robotu nejdříve lehce vyšleháme změklé máslo s cukrem do pěny. Postupně za stálého míchání přidáváme celá vejce, případně vždy přidáme 1 lžíci mouky (ze sypkých surovin), kdyby směs měla tendenci se srážet. Nakonec přidáme bezinkový sirup a ještě šleháme. Přidáme jemně nastrouhanou kůru z jedné limetky, lžící postupně vkládáme smíchané sypké suroviny a vše jemně vyšleháme.

Dvě dortové formy o velikosti 21cm vymažeme na okrajích máslem, vysypeme hladkou moukou a dno vyložíme papírem na pečení. Těsto přendáme rovnoměrně do obou forem, případně si ho zvážíme, aby byly korupsy stejné. Uhladíme a dáme péct do vyhřáté trouby asi na 25 minut. Jakmile jsou korpusy upečené, necháme je vystydnout. Odstraníme okraje formy a přendáme je na mřížku, aby úplně vychladly. Zatím si připravíme náplň dortu, tedy krém.

Začneme jako při přípravě francouzského crème pâtissière. V kuchyňském robotu vyšleháme žloutky, kukuřičný škrob a cukr do pěny a necháme chvilku stát. V hrnci zahřejeme smetanu s vanilkovým extraktem a bezinkovým sirupem. Zahříváme pouze těsně do okamžiku před varem a stáhneme z ohně. Asi 1/3 zahřáté smetany velmi pomalu přidáváme do směsi žloutků, škrobu a bezinkového sirupu a silně šleháme, aby se obě směsi spojily. Přednáme tuto směs zpátky do hrnce, kde je zahřátá smetana, a za stálého míchání dáme opět na oheň a přivedeme k varu.

Vaříme pouze 30 sekund a stáhneme z ohně. Přidáme 1/3 másla nakrájeného na plátky, zamícháme, aby máslo teplem mírně povolilo a vmíchalo se do krému, přendáme do širší mísy a dáme do ledničky vychladnout. V kuchyňském robotu vyšleháme zbytek másla s cukrem, přidáme najemno nastrouhanou kůru z 1 limetky a vyšleháme. Do této máslové směsi pomalu a po částech přidáváme zchladlý krém a vše vyšleháme. Tento již hotový krém ochutnáme. V případě, že je moc sladký, což závisí na sladkosti bezinkového sirupu, přidáme limetkovou šťávu. V případě, že krém je málo sladký, přidáme jemný pískový cukr. Krém dáme ještě do chladničky na chvilku vystydnout, aby se nám s ním lépe pracovalo při plnění a zdobení dortu.

Vychladlé korpusy si připravíme na spojení a zdobení. Odstraníme spodní papír a první korpus přendáme na dortový stojan. Stěrkou přidáme krém a paletovým nožem ho rovnoměrně rozetřeme. Z druhého vychladlého korpusu sundáme papír na pečení a položíme na spodní korpus s krémem. Poté krémem namažeme vršek dortu a také strany. Nakonec ozdobíme najemno nastrouhanou kůrou z celé limetky. Uložíme na chvilku do chladna, aby se dort dobře usadil, a nakonec po obvodu dozdobíme bezinkovými květy.