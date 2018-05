Bezpečností informační služba loví mezi studenty. Po stážích mají možnost získat práci

PRAHA Bezpečnostní informační služba (BIS) loni vyzkoušela historicky první ročník studentských stáží. Podle samotné služby byla akce úspěšná a letos proto rozjela její druhý ročník. Skrze stáž se devět vybraných studentů může stát ochránci vnitřní bezpečnosti Česka i profesionálně.

Čím si studenti i tajné služby projdou? Kromě přednášek, seminářů a praktických ukázek prověří stážisty také plnění tajných celotýdenních úkolů, aby si práci zpravodajce otestovali na vlastní kůži. Studenti by například měli narazit na situaci, kdy má do Česka přijít vysoce riziková investice ze zahraničí. Úkolem studentů má být její zanalyzování, prověřit musí investora a jeho minulost, ale také pověsit se na lidi, kteří investici dojednávají a nakonec zhodnotit možná rizika spojená s investicí. Co si o fiktivní investici myslí a jak by hodnotili její bezpečnostní rizika, poté budou muset vysvětlit samému vedení BIS.

Z prvního ročníku již jeden stážista u BIS pracuje, další čtyři by právě měli procházet přijímacím řízení. Podle služby je to především možnost, jak oslovit budoucí špičkové odborníky hned na začátku jejich kariéry.

V roce 2017 BIS poprvé v historii nabídla stáž studentům.

„První ročník dalece předčil naše původní očekávání. Nejen v oblasti obrovského zájmu studentů, ale z pohledu přínosu pro obě strany,“ zhodnotil projekt z loňského roku ředitel BIS Michal Koudelka.

Na účastnících chválil Koudelka hlavně morální a etické kvality. „Překvapilo nás, jak silný vztah většina studentů má ke své zemi, a jak jsou schopni uvažovat o své roli při ochraně hodnot, jakými jsou svoboda, demokracie a nezávislost,“ popsal zkušenosti s možnými budoucími zpravodajci Koudelka.

Pavel, jeden z účastníků na stáž vzpomíná jako na inspirující setkání s patrioticky smýšlejícími lidmi. „Překvapilo mě, jak většina důstojníků, se kterými jsme se setkali, dávala najevo svůj vztah k České republice. Nebyl v tom žádný patos nebo předstírání. Měli jsme pocit, že to k téhle službě prostě patří,“ popsal Pavel.