Běžte, nebo zemřete. Alžírsko vyhostilo do pouště na 13 tisíc migrantů bez jídla a vody

ASSAMAKA/PRAHA Alžírsko opustilo během posledních 14 měsíců v saharské poušti více než třináct tisíc lidí, mezi nimiž byly i těhotné ženy nebo děti. Ze země je vyhostili bez jídla či vody, občas i pod pohrůžkou smrti je nutili jít pod pařícím sluncem v teplotě překračující 48 stupňů Celsia. Řada z nich pochod nepřežila.

„Ženy ležely mrtvé, muži… Další lidé se ztratili v poušti, protože neznali cestu. Všichni na to byli sami,“ řekla agentuře AP Janet Kamaraová, těhotná žena z Libérie, která musela pochodovat přes poušť zpět do hraničního nigerského města Assamaka. „Ztratila jsem syna, mé dítě.“



Po nejméně dvou nocích, které strávila pod širým nebem, než byla její skupina zachráněna, zněla téměř rezignovaně. Ztratila pojem o čase. Další žena, které nemohlo být více než dvacet let, také přišla o dítě.

Alžírské masové vyhošťování migrantů ze země začalo v říjnu loňského roku poté, co Evropská unie obnovila tlak na severoafrické země, aby zabránila další migrační vlně do Evropy přes Středozemní moře.

Podle vyjádření zástupců EU si jsou evropské státy vědomy toho, co Alžírsko dělá. Nehodlají však nijak zasáhnout, jelikož „suverénní země“ mohou migranty vyhošťovat, jak uznají za vhodné, jelikož je to součástí mezinárodního práva. Na rozdíl od Nigeru, Alžírsko nepobírá žádné evropské peníze směřované na pomoc s migrační krizí, ačkoliv v letech 2014-2017 obdrželo finanční pomoc v hodnotě přesahující 2,5 miliardy korun.

Alžírsko neposkytuje žádné statistiky ohledně nedobrovolného vyhoštění migrantů. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) však jen za posledních 14 měsíců napočítala celkem 11 276 migrantů překračujících hranici Nigeru a nejméně dalších 2500 lidí na hranicích v sousedním Mali.

Migranti v rozhovorech s AP uvedli, že byli v Alžírsku shromažďováni po stovkách. Museli nastoupit do nákladních vozů, kde se tísnili během několikahodinové cesty k takzvanému „bodu nula“ v poušti. Tam byli vysazeni a bylo jim ukázáno, kudy dojdou do Nigeru. Někdy byla jako donucovací prostředek použita pistole.

„Byli tam lidé, kteří to neunesli. Sedli si na zem a my je tam nechali. Příliš trpěli,“ uvedl osmnáctiletý Aliou Kande ze Senegalu s tím, že viděl téměř deset lidí se skácet vyčerpáním. Jeho skupina asi tisíce migrantů šla pouští od 08:00 do 19:00, řekl. Někteří se ztratili a už je nikdy neviděl. „Nechali nás v poušti, bez našich telefonů, bez peněz,“ řekl.

Výpovědi migrantů potvrzují videa, která v uplynulých měsících získala agentura AP. Jeden z migrantů z Libérie, Ju Dennis, natočil celou deportaci na telefon ukrytý na svém těle. Na záběrech jsou zachyceni stovky migrantů vystupujících z nákladních vozů a odcházejících do pouště, v několika snímcích se objevují i vojáci, kteří na odchod dohlíží, a migranti, kteří se před nimi snaží schovat. Dennis všechno komentuje šeptajícím hlasem.

Alžírsko kritiku odmítá

„Čelíte deportaci v Alžírsku, tady není slitování,“ říká na videu Dennis. „Chci je odhalit teď. Jsme tady a vidíme, co dělají. Máme důkaz.“ Dva migranti v rozhovoru s AP uvedli, že na ně bezpečnostní síly dokonce střílely.

Alžírské úřady odmítly celou záležitost komentovat. V minulosti však kritiku odmítaly s tím, že nejde o porušení lidských práv a obvinění nazývaly „podlou kampaní“, která má za cíl poštvat proti Alžírsku jeho sousedy.

„Sahara zabíjí rychle a nezanechává po sobě stopy,“ komentovali vyhošťování reportéři AP. Mezinárodní organizace pro migraci odhaduje, že na každého mrtvého migranta ve Středozemním moři připadají dva, kteří se ztratí v poušti. Od roku 2014 tak podle IOM mohlo v Sahaře zemřít až 30 tisíc lidí.

„Přichází po tisících. Vyhošťování, jaká vidím teď, jsem nikdy předtím v minulosti neviděl,“ uvedl pracovník IOM Alhoussan Adouwal, který působí v nigerské Assamace, aby mohl upozorňovat na nově příchozí migranty. Následně organizuje záchranné akce pro ty, kteří zůstali v poušti. „Je to katastrofa,“ dodává.