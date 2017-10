Biblická panika ve vlaku. Recitující muž způsobil nouzové zastavení vlaku

WIMBLEDON Během ranní špičky musel v pondělí nouzově zastavit vlak u anglického Wimbledonu poté, co začal jeden z cestujících hlasitě recitovat verše z Bible. Mezi lidmi dojíždějícími do práce to způsobilo paniku, násilně otevřeli dveře a sami se evakuovali na kolejiště. Doprava byla kvůli tomu narušena na dvanáct hodin.

Jako každé ráno vyrážely vlakem za prací davy lidí. Když vlak plný lidí směřujících čekal před zastávkou u Wimbledonu, než mu bude uvolněno jedno z nástupišť, strhla se v soupravě „biblická“ panika.

Tu způsobil muž, který začal v tu chvíli nahlas citovat verše z Bible. Nejprve to vyvolalo mírné zděšení, ale panika se strhla ve chvíli kdy muž pokračoval a nabádal lidi, aby se modlili, protože přišel soudný den. Kazatel pokračoval tím, že smrt není konec cesty. Podle deníku The Sun muž vystrašil lidi i větami o homosexualitě a mimomanželském sexu, které označil za smrtelný hřích.

Jedna z cestujících si celý recitál vyložila špatně a spustila ve vlaku řetězovou panickou reakci v domnění, že se jedná o teroristu. Podle svědků se lidé obávali, že u sebe má bombu. Cestující se začali valit ke dveřím, které násilím otevřeli a sami se evakuovali na kolejiště. Adam Brooks, který byl v té době na palubě vlaku, popsal pro server GetSurrey chaos v soupravě jako „intenzivní hluk padesáti lidí dupajících chodbou“, který podle Brookse připomínal vzlet letadla.



Řidič soupravy se je pokoušel upozornit, že se pohybují nebezpečně blízko živého elektrického vedení, které by je mohlo snadno zabít.

Uprchlí cestující se však vydali po trati směrem k nádraží, což donutilo pracovníky železniční stanice, aby vypnuli proud pohánějící vlaky. Ty tak začaly nabírat značné zpoždění a úplný návrat k původnímu jízdnímu řádu trval dvanáct hodin.

