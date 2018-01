Billboardy, Facebook, dobrovolníci. Jaké zbraně si připravila ‚antizemanovská koalice‘?

PRAHA Z propagačních plakátů vyvěšených napříč celou republikou bude jméno Jiřího Drahoše svítit více než dosud. Výzvou k podpoře akademika pak budou i dobrovolníci v ulicích plnit slib neúspěšných kandidátů Michala Horáčka, Pavla Fischera a Marka Hilšera. Tedy že chtějí pomoci Drahošovi z druhého místa porazit současnou hlavu státu. Server Lidovky.cz od „antizemanovské koalice“ složené i z některých dalších neúspěšných kandidátů v prvním kole zjistil, jaké zbraně do pomyslného boje vytáhne.

Poslední dny před druhým kolem volby hlavy státu mohou být mimořádně zajímavé, alespoň co do ukázky strategických sil obou postupujících kandidátů. Jak se ukazuje, obhájce prezidentského mandátu Miloš Zeman se před druhým kolem nachází ve složité pozici.

V prvním kole totiž nezískal tolik voličů, kolik se předpokládalo. Současně podle sociologických dat nezbývá moc voličských skupin, kde by mohl načerpat podporu ve druhém kole.

Podaná ruka

Pro možný mírný náskok Jiřího Drahoše nemluví jen hlasy sociologů, ale také výrazná podpora poražených kandidátů - Pavla Fischera ze třetího místa, Michala Horáčka a Marka Hilšera z dalších pozic. Část z nich po zveřejnění výsledků první volby osobně dorazila do jeho volebního štábu vyjádřit mu podporu. Zmíněná trojice neúspěšných uchazečů o Hrad ovšem akademika Drahoše nepodpoří jen slovně, ale poskytnou mu také část jejich arzenálu k boji.

Serveru Lidovky.cz napsali, s čím konkrétně chtějí vyjít do pomyslné války proti současné hlavě státu. Nejvýrazněji do hry vstupuje výbava Michala Horáčka. Finance sice poskytovat nehodlá, jeho pomoc bude i přesto výrazná. A to doslova. „Myslím, že mám ještě nějaké billboardy pronajaté, rád je nabídnu,“ uvedl již dříve textař a skladatel.

Šéf jeho mediálního týmu Jiří Táborský pak vypsal konkrétní místa a počet billboardů určených k propagaci politického názoru. Půjde celkem o dvanáct velkých nasvícených ploch, které momentálně „zdobí“ dálnice napříč celou republikou či Jižní spojku v Praze.

Přelepení i menších ploch

Kromě toho dává k dispozici skoro dvoumetrové bannery na Strakonické třídě, LCD plochy v Teplicích, Hradci Králové či Olomouci a či plakát ve výloze pražské lékárny. „Všechny plochy zřejmě nebudou přelepeny, protože by se to časově nestihlo. Stačí na ně nalepit nějaký dodatek. Ale to už je v režii týmu pana profesora. Co všechno z naší nabídky využijí, je aktuálně na nich,“ uvedl Táborský.

Do volebního štábu Jiřího Drahoše dorazili i další kandidáti z prvního kola.

Šéfka Drahošova mediálního týmu Kateřina Procházková zatím nemohla vylíčit, co přesně se na plakátech nově objeví. Vše je teprve v jednání. Horáčkův tým nicméně Drahošovi nabídl také kontaktní centrum v Praze k libovolnému využití a vlastní síť dobrovolníků, která čítá na tři tisíce lidí. Ti jsou prý ochotni vyzývat k podpoře, roznášet letáky či přelepovat propagační plochy. „Míra aktivity záleží na jednotlivých dobrovolnících,“ vysvětlit Táborský.



Počítá se i s případnou účastí přímo Michala Horáčka. „Pokud jde o veřejná prohlášení, účast na akcích a další věci, pan Horáček deklaroval, že je ochoten vystoupit osobně na akcích, na nichž to týmu profesora Drahoše bude připadat užitečné. Čekáme tedy na jejich podnět,“ napsal jeho tým.

Oficiální část kampaně má už sice Marek Hilšer coby další poražený uchazeč ukončenou, na cesty po republice je ale stále připraven. A to právě kvůli tomu, aby podpořil Drahoše. „Finance nemám, ale podpořím ho (Drahoše) na svém Facebooku, Instagramu, dále se zúčastním akcí na jeho podporu. Rýsuje se Ostrava, Brno, Karlovy Vary, Louny,“ uvedl nejmladší kandidát z prvního kola volby s tím, že zároveň požádám občany k účasti v druhém kole hlasování.

Jiří Drahoš si na výsledky voleb připil s Markem Hilšerem.

Pomoc nabídl také Pavel Fischer, který skončil s překvapivě vysokým ziskem na třetím místě. Drahoše podpořil již dříve ve vyjádřeních pro média a taktéž doporučil veřejnosti, aby ve druhém kole volili právě akademika.



„Co se týče tisíců našich dobrovolníků v terénu, dali jsme jim interně vzkaz s doporučením do druhého kola voleb. Osobně jsem kampaň ukončil. Bude-li třeba, jsem připraven na nějaké veřejné akci konané pro pana Jiřího Drahoše svou podporu případně zopakovat,“ dodal k případné osobní iniciativě.

Drahoš v úterý večer řekl, že se jeho volební tým propojil s týmy jeho protikandidátů z prvního kola prezidentské volby Michala Horáčka a Marka Hilšera. „V současné době pracují spolu. Přibyla obrovská spousta dobrovolníků z obou táborů bývalých protivníků. Ode dneška už funguje propojený tým, který připravuje výlepy, akce. Domlouváme se na tom, jestli je šance v čase, který máme všichni tři, stihnout nějakou společnou akci, společný výjezd,“ řekl Drahoš.



Také Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek vyjádřili pro druhé kolo prezidentské volby podporu někdejšímu šéfovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi. Podle Procházkové byla ale doposud podpora „pouze“ verbální. Hlavu státu naopak podpořil neúspěšný uchazeč Petr Hannig. Jiří Hynek dosud nesdělil, koho by na Hradě viděl radši.



Navýšení objemu kampaně

Drahošův tým bez ohledu na pomoc od soupeřů v první fázi volby počítá s tím, že před druhým kolem voleb do kampaně vloží deset milionů korun. Drahoš má podle jedné z členek týmu Karolíny Brennerové, jak uvedla ČTK, přislib finančního daru od některých dosavadních sponzorů, hlásí se i sponzoři noví. Dosud utratil za kampaň 28,7 milionu korun, na účet od drobných dárců i velkých sponzorů dostal téměř 34 milionů.

Neúspěšní kandidáti prvního kola prezidentských voleb mohou podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí ještě přijímat dary na kampaň. Podle člena úřadu Jana Outlého je mohou použít i na podporu postupujících do druhého kola bez toho, aby byly započítány do nákladů finalistů, tedy Drahoše a Zemana.