Britka na sociálních sítích verbovala džihádisty. ‚Bílou vdovu‘ s 12letým synem zabila raketa z dronu USA

LONDÝN/PRAHA Byla jednou z hlavních propagandistek Islámského státu na sociálních sítích a velmi důležitým článkem při verbování bojovníků. Podle informací z tajných služeb byla Sally Jonesová známá jako „bílá vdova“ i se synem zabita při leteckém útoku amerických vojenských složek na hranicích Sýrie a Iráku.

Byla známá jako „bílá vdova“. Britka Sally Jonesová byla členkou Islámského státu a po dobu několika let působila jako propagandistka na sociálních sítích. Ovládala více než dvě desítky twitterových účtů a byla společně se svým manželem rekrutem mezi mladými Brity.



Podle CIA byla v červnu Jonesová a její dvanáctiletý syn na místě úderu amerických dronů typu Predator na hranicích Sýrie a Iráku. Předpokládá se, že zemřeli na místě.



Bílá vdova Sally Jonesová.

Ačkoliv tajné služby tvrdí, že Jonesová se synem jsou po smrti, nelze to potvrdit stoprocentně. Problémem totiž je, že americké vojenské složky neměly příležitost posbírat důkazy na místě a mohou se spolehnout pouze na letecké snímky z dronů a satelitu. V minulosti se již několikrát stalo, že někteří členové Islámského státu byli prohlášeni za mrtvé, jen aby se o pár dní později objevili živí.

Zprávu o smrti Jonesové přinesl jako první deník the Sun.

Podle experta BBC Franka Gardnera britské bezpečnostní složky odmítly celou záležitost komentovat. Smrt Jonesové však nevyvrátily. Podle jeho zdrojů si jsou Američané jistí, že červnový útok na „bílou vdovu“ byl úspěšný.

Jonesová byla naposledy viděna, jak utíká z iráckého města Rakka směrem do Sýrie. Společně s ní opouštělo město mnoho dalších členů Islámského státu. K ústupu je donutila irácká armáda, která se již několik týdnů snaží město dobýt.

„Nemám žádné informace, které by mohly tuto zprávu potvrdit, ale to se může změnit, právě to prověřujeme,“ uvedl pro deník the Guardian mluvčí Pentagonu Adrian Rankine-Galloway.

Jonesová je bývalá punková hudebnice. Narodila se v jihovýchodním Londýně a následně se přestěhovala do města Chantham v Kentu.

Poté co konvertovala k islámu odjela v roce 2013 z Velké Británie do Sýrie, kde se připojila ke svému manželovi Britovi Junaidovi Hussainovi. Ten zemřel v roce 2015 během náletu amerických dronů. Britská média od té doby začala o Jonesové přezdívat bílá vdova.



Manžel Sally Jonesové Hussain zemřel při leteckém útoku v roce 2015.

Jonesová i její manžel byli obviněni z pokusu v Británii naverbovat extremisty, aby provedli teroristické útoky. Její jméno se objevilo i na sankčním listu OSN, kterým jí bylo zabráněno v cestování, ale také jí byly zmrazeny účty.

Verbovala i ženy

Na sociálních sítích se Jonesová snažila se získat rekruty i mezi ženami a dávala praktické rady, jak vycestovat do Sýrie. Dále pak nabádala lidi, aby spáchali nějaký útok na území Spojeného království. Poskytovala třeba i návody k tomu, jak sestavit domácí bombu.

Na profilech, které vedla na Twitteru, se často objevovala vyfocená se střelnými zbraněmi a přidávala na ně statusy vyjadřující podporu Islámskému státu.

Britské ministerstvo zahraničí odmítlo celou záležitost komentovat. Podle generála Chipa Chapman, který pracoval jako šéf protiteroristické jednotky pro britské ministerstvo obrany, byla Jonesová významným cílem vzhledem její roli při verbování bojovníků.