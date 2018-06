Bílý dům chystá schůzku s Putinem. Šlo by o třetí schůzku obou prezidentů

WASHINGTON Bílý dům se zabývá přípravou schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Uvedl to list The Wall Street Journal s odvoláním na vysoce postavený zdroj v americké vládě. Plánování schůzky je podle něj teprve v raném stádiu, obě strany se ještě musí dohodnout na datu a místě.

„Organizace oficiální schůzky mezi Trumpem a Putinem je projekt (amerického) velvyslance (v Rusku Jona) Huntsmana, který na tom pracuje nepřetržitě již řadu měsíců,“ řekl zmíněný zdroj.



Pokud by jednání uspěla, šlo by o třetí schůzku obou prezidentů. Na pořadu by podle zdroje nemělo být žádné velké vyjednávání, ale specifické konkrétní záležitosti.

Minulý měsíc si Kreml postěžoval, že od 20. března, kdy šéf Bílého domu telefonicky pozval ruského prezidenta k návštěvě Washingtonu, se příprava nijak nepohnula kupředu.



Americko-ruský summit je momentálně v pozadí

Přípravy na setkání s Putinem se ale uskutečňují na pozadí pokračujícího vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, které Moskva odmítá. Podobně Trump jakékoliv spiknutí s Rusy popírá a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice.



K zevrubnější osobní besedě se Trump a Putin sešli jen jednou, v červenci 2017 v Hamburku na okraj summitu skupiny dvaceti hospodářsky nejsilnějších zemí. Několikrát spolu také krátce besedovali loni v listopadu na konferenci ve Vietnamu.

Příprava na americko-ruský summit je momentálně v pozadí chystané Trumpovy schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Pokud by se americko-ruský summit nepovedlo dojednat, oba prezidenti budou mít příležitost k dalšímu setkání letos na podzim, kdy by se měli zúčastnit summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) v Papui-Nové Guinei.