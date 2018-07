Biologie, chemie a hodina smrti. Austrálie chce zavést ve školách výuku o umírání

CANBERRA/PRAHA Aby smrt nebyla pro děti velkou neznámou a dokázaly se s ní vyrovnat, rozhodla se letos na jaře australská Zdravotnická asociace v Queenslandu prosadit do školních osnov nový předmět. „Death lessons“, neboli hodiny smrti, by měly děti vedle matematiky, biologie nebo literatury prakticky a psychicky připravit na smrt jejich blízkých.

Cílem netradičního předmětu je rozšířit povědomí nejen o smrti samotné, ale také o záležitostech s ní spojených. Děti by se například naučily, jak sepsat závěť, co je to paliativní péče nebo jak se správně postarat o umírající. Učitelé by také vysvětlovali, jak celé umírání vypadá a co se při něm děje v lidském těle.

„Mladí lidé se potřebují vzdělávat o zdravotních a právních otázkách, které musíme s přibývajícím věkem a blížící se smrtí řešit. Budou pak dostatečně informovaní a schopní vyřešit jednotlivé záležitosti,“ vysvětluje motivaci k zavedení předmětu předseda queenslandské Asociace praktických lékařů Richard Kidd.



Podle australských lékařů však zlepšování zdravotnické péče a stárnutí populace znamená, že roste také počet rodin, které začínají smrt svých blízkých řešit příliš pozdě. Pokud by se ale v učebnách vyučovaly zákony a etika týkající se například paliativní péče nebo eutanázie, staly by se tyto problémy pro děti méně traumatické.



„Takže potřebujeme přimět školáky, aby se nebáli se svými blízkými mluvit i o těchto náročných tématech,“ říká Kidd.

Podle lékaře je smrt v mnoha nejen australských, ale i západních rodinách tabu. „Smrt se často tabuizuje a začíná se řešit, až když je to opravdu naléhavé. Výuka o smrti ve školách by pomohla ze smrti sejmout stigma,“ vysvětluje Kidd.

Asociace doufá, že pokud se předmět podaří do australských škol prosadit, stane se Austrálie příkladem i pro ostatní země. Mohly by tak podle nich následovat příklad Mexika, ve kterém je smrt důležitou součástí kultury a kde každý rok slaví Den mrtvých.