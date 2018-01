Padl mýtus neporazitelného Zemana, řekl Halík. Biskupové vyzývají k hlasování

PRAHA Relativně vysokou volební účast a vygenerování několika talentovaných kandidátů ocenil na prvním kole prezidentské volby generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Je rád, že pozice dosavadního prezidenta Miloše Zemana se ukázala být ne tak silná, jak by se zdálo. To podle něj umožní v druhém kole vyrovnanější souboj s možností prezentovat nějaký pozitivní program. ČBK vyzývá, aby lidé přišli i do druhého kola hlasovat.

Podle kněze a teologa Tomáše Halíka, který je známý svým negativním postojem k současné hlavě státu, padl mýtus neporazitelného Zemana. „Nadcházející zápas dvou kultur - džetlmenství a barbarství - ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží,“ uvedl Halík.

„Jsem rád, že se průzkumy před volbami ukázaly jako relevantní. Myslím, že to ukazuje na určitou názorovou stabilitu a předvídatelnost občanů,“ uvedl Přibyl. „Tyto volby v mých očích vygenerovaly talentovaného kandidáta v osobě Pavla Fischera, který navzdory krátké době jeho kandidatury dokázal obsadit třetí místo. Rovněž výsledek Marka Hilšera je pro mě pozitivním překvapením. Jsem rád, že byla volební účast nad 50 procent,“ řekl zástupce českých katolických biskupů.

ČBK před prvním kolem vyzvala křesťany, aby k volbám šli, ale žádného konkrétního kandidáta nedoporučila. Vybízí i k účasti ve druhém kole, doporučuje volbu s rozmyslem po zvážení kvalit kandidátů a k modlitbě za prezidentskou volbu. „Věřím, že se podaří zvolit toho nejlepšího možného prezidenta naší země pro tuto dobu. Pro tuto chvíli: Sláva vítězům a čest poraženým. A všem díky za to, že přišli k volbám,“ uvedl Přibyl.

Radikálně se před volbou hlavy státu vyjádřil na webu českých dominikánů provinciál Benedikt Mohelník. Uvedl, že si prezident Miloš Zeman objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané dali hlas.

„Miloš Zeman během pěti let svého prezidentského mandátu ukázal, že pravdu nepokládá za skutečně důležitou, že spravedlnosti si neváží a že svobodu druhých nerespektuje,“ uvedl. Zeman jako prezident podle něj své spoluobčany k ušlechtilému jednání nevede, ale naopak svými vystoupeními základní občanské ctnosti zpochybňuje tím, že v lidech probouzí nízká hnutí a sobecké zájmy.