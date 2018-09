Blažek konečně dokázal, že je i pro mladé. Druhý den pražského fashion weeku překvapil

PRAHA Nedělní série přehlídek pro jaro a léto 2019 nabídla hned dvě zajímavé kolekce, které právem aspirují na nejlepší přehlídky celého týdne módy. Ať už šlo o tradičního výrobce pánské konfekce nebo zavedenou designovou značku, téměř všichni věděli, co od nich očekávat. Obě dvě značky ovšem překvapily. Jedna se odvázala, druhá naopak ubrala na punku.

Experimentů se nebojíme, oblečení od nás ale bude především nositelné, vzkázali v neděli svými kolekcemi studenti zlínského ateliéru designu oděvu na Univerzitě Tomáše Bati. Může se pochlubit především pracemi Magdaleny Mikuličákové a Adriany Šatkové. Mikuličáková celou kolekci opřela o prvek korzetu, na jehož zpracování by si nemálo již zkušených designérů vylámalo zuby. Ne tak studentka Baťovy univerzity, jejíž kolekce byla střihově velmi zdařilá. Korzety byly technicky propracované, navíc vynikaly několika krejčovskými hříčkami ve vrstevní.

V kontextu 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy zafungovala až dojemně přehlídka Adriany Šatkové, která se inspirovala komunistickou módou, v níž se Čechoslovačkám doporučovalo zaměřit se na praktičnost oděvu a klobouky nahradit šátky. Stejnému tématu se již v minulosti věnovalo několik našich návrhářů, většina z nich ovšem opakovala jen zajetý vzorec šedi dělnického úboru a rudé barvy v detailech. Šatková ale téma uchopila s hravostí i nostalgií. Overal, kabát, šaty i trička ozdobila vyšitými nápisy „buduj seba“ nebo „emancipovaná na věčné časy“. Větší plastické výšivky na zádech ozdobila ponechanými vyšívacími bubínky.

Výrobce pánské módy si povolil kravatu

Česko-belgická značka Alter Era se pro tentokrát vzdala svých experimentů s barevnými vzory a upřímně mi jejich pestrý koktejl dezénů, kterému byly věrné několik sezón, chyběl. Přesto by se právě jejich letní řada oděvů, v níž použily především prvek vázačky a kombinaci modro zeleného potisku listů nebo rostlin, mohla stát vhodnou odpovědí pro podnikatele Michala Mičku. Ten loni koupil většinový podíl v českém oděvním domě Pietro Filipi a chce jej zákazníkům představit v novém hávu. Angažování právě těchto dvou návrhářek by pro výrobce formální módy mohlo být tou správnou volbou. Alicii Declerck a Zhanně Belskaye se totiž daří uchopit klasickou byznysovou módu pro ženy velmi moderně a svěže.

Největším překvapením druhého dne přehlídek byl ovšem oděvní dům Blažek. Tým kolem návrhářky Jany Kuťkové konečně na mole ukázal to, co se v módních značkách po celém světě děje již několik sezón. Český výrobce se konečně přestal brát tak vážně a snad se i přestal bát, co na to řekne český muž. Ve jménu moderní doby zkratek využil své jméno a zkrátil jej na jednoduché BLA, jímž potiskl pásky, ponožky nebo jej nechal vyřezat do pláštěnek. Právě ty byly jedním z hlavních překvapivých prvků kolekce. Sahají pouze pod prsa, krátkým rukávem zakrývají ramena a nechybí jim ani kapuce.

Celkově byla Blažkova přehlídka kombinací pro milovníky klasických obleků, ale i kluky, kteří se raději oblékají do kraťasů a trička s potiskem. Lze jen Blažkovi i celé české módě držet palce, aby se jeden z těchto typů zákazníků odvážil i do představených síťovaných topů, korzetových pásů nebo oversize triček přes sako.

Zítřek mezi Rudolfinem a Letenskou plání

Překvapením nedělních přehlídek byla také kolekce designérského dua Laformela, které se několik posledních sezón točilo v kruhu. Návrháři Antonín Soukup a Miroslava Kohutiarová přesto sklízeli úspěchy v zahraničí, kde jim bylo nákupčími doporučováno, ať ve svém rukopisu vytrvají. Právě v neděli dvojice dokázala, že si své stylové DNA míní zachovat, ale je na čase jej ukázat v novém hávu. Návrháři tak ubrali na brutalitě, zároveň se nevzdali svých charakteristických řetězů, širokých ramen a plisé. Přidali na noblese ve večerních šatech v růžového šifonu, kratších koktejlkách se stahovacími prvky či tričkách s nášivkou Killing me softly, pod níž našili i splývavý cíp plisované látky. Laformela tak po neděli právem aspiruje na jednu z nejpovedenějších přehlídek této sezóny.

Velká očekávaní ale již míří k zítřejšímu bloku přehlídek, během něhož se představí Zuzana Kubíčková, návrhářka večerních rób, dámských negližé i kostýmů pro burlesque tanečnice. Tentokrát se Kubíčková představí v prostorách pražského Rudolfina a kromě modelek by na mole neměli chybět ani umělci baletu Národního divadla.

Převléknout se z podpatků do tenisek donutí hosty Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku mladý designér Jan Černý, který svou kolekci umístil na Letenskou pláň a to nikoli jen pro novináře nebo nákupčí, ale i pro širokou veřejnost.