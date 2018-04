Trump a Kim v Praze? Bloomberg spekuluje, že je mezi 9 uvažovanými městy. Vlakem přijel už děda Kim Ir-sen

WASHINGTON/PRAHA Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, plánované na květen či červen, by se mohlo uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Spekuluje o tom agentura Bloomberg ve zprávě, která se odvolává na nejmenovanou osobu blízkou rozhovorům Trumpa s japonským premiérem Šinzó Abem na Floridě. Trump tam v úterý prohlásil, že v úvahu připadá pět míst, žádné ale nejmenoval. Pražský hrad odmítl informaci americké agentury komentovat.

Praha by jako jedno z možných míst summitu podle agentury Bloomberg mohla připadat v úvahu proto, že velvyslancem KLDR v České republice je Kimův strýc Kim Pchjong-il. Za další možná místa summitu označuje agentura Oslo, Helsinky, Stockholm, Ženevu, Varšavu, Ulánbátar, Bangkok a Singapur. V úvahu prý naopak nepřicházejí Peking, Pchjongjang, Soul nebo Pchanmundžom, který leží na hranici mezi Severní a Jižní Koreou.



Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se odmítl k informaci agentury Bloomberg vyjádřit. „Nebudu tuto zprávu jakkoli komentovat,“ řekl. Dodal, že Pražský hrad velmi dobře ví, jakým způsobem Trump postupuje vůči KLDR a že se chystá setkání na vysoké úrovni. Vstupovat jakýmkoli komentářem ale do jednání podle Ovčáčka zástupci Hradu nebudou. Mluvčí podotkl, že všeobecně platí, že Praha je nesmírně krásné a pohostinné město.



Trump v úterý při setkání s Abem vyjádřil naději, že se jeho setkání s Kim Čong-unem uskuteční, připustil ale, že k němu nemusí nutně dojít. Novináři se prý „docela brzy“ dozvědí, kdy a kde se summit uskuteční.

Přijede Kim Čong-un do Prahy vlakem jako Kim Ir-sen?

Kim Čong-un by mohl přijet do Prahy vlakem po vzoru svého dědečka Kim Ir-sena. Vůdce přicestoval z daleké Severní Koreje vlakem a celkem byl na své evropské cestě několik týdnů. Kim Ir-sen se bál létání a také lpěl na velmi přísných bezpečnostních opatřeních, která se podle něj dala lépe zajistit při cestě vlakem.



Do bývalého Československa přicestoval vlakem v roce 1984. Vlakem cestoval tisíce kilometrů přes Čínu, Sovětský svaz a pak postupně navštívil Polsko, Německo, Československo, Maďarsko, Jugoslávii, Bulharsko a Rumunsko.



Kim Čong-un si cestování vlakem také oblíbil. Na konci března přicestoval vlakem do Číny, kdy šlo patrně o první známou zahraniční cestu Kim Čong-una od roku 2011, kdy stanul v čele KLDR.

Čtyřiašedesátiletý ambasador Kim Pchjong-il je podle jihokorejského tisku synem bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena. Od nástupu do funkce velvyslance v ČR v roce 2015 se údajně příliš na veřejnosti nevyskytuje a jen málokterý jiný šéf diplomatické mise v Praze se s ním setkal.

Kim Pchjong-il byl od konce 70. let v podstatě jen v exilu na různých diplomatických postech v Evropě, aby nemohl zasahovat do politiky v KLDR, tvrdí jihokorejský tisk. U svého otce, který v KLDR vládl od 40. let do roku 1994, prý upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu.

Loni se v soulských médiích objevily informace o tom, že poté, co byl v únoru 2017 v Malajsii otráven Kim Čong-nam, bratr severokorejského vůdce Kim Čong-una, může být velvyslanec Kim Pchjong-il dalším vražedným cílem. Praha údajně kvůli obavě z atentátu velvyslanci Kimovi věnuje zvýšenou pozornost.