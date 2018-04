Boj o křeslo na vnitru? Vládní jednání padla kvůli poměřování eg ANO a ČSSD, míní politolog

PRAHA Vyjednávání o sestavení vlády mezi hnutím ANO a sociální demokracií neztroskotala kvůli nedohodě o obsazení ministerstva vnitra, nýbrž na vzájemném poměřování eg. V rozhovoru pro Lidovky.cz to tvrdí politolog Matěj Trávníček. Nevylučuje zároveň, že se obě strany u jednacího stolu opět setkají.

Hledání kompromisů, které by vedlo ke společné vládě ANO a ČSSD, skončilo ve čtvrtek ve večerních hodinách. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po jednání mezi zástupci obou stran uvedl, že se tak stalo proto, neboť sociální demokracie požadovala obsazení ministerstva vnitra, které jí ovšem ANO nenabídlo.

„Přiznám se, že tomu moc nerozumím. Nedovedu si představit, že by jedno ministerstvo, byť významu ministerstva vnitra, má schopnost zablokovat jednání. Umím si představit plnou škálu variant mezi návrhem hnutí ANO a požadavkem ČSSD,“ komentuje v rozhovoru pro Lidovky.cz Matěj Trávníček z Institutu politologických studií FSV UK.



Lidovky.cz: Čemu tak krach jednání přisuzujete?

Myslím, že jednání ztroskotala kvůli tomu, že k nim strany přistupovaly stylem poměřování svého ega, nikdo nechtělo ustoupit. Primární důvod byl oboustranná nechuť učinit ústupky. Vnitro se v tomto ohledu stalo symbolem nechuti k ústupkům na obou stranách, které mají pocit, že udělaly ústupků plnou řadu, a tváří se, že druhá strana je neústupná.

Lidovky.cz: Tudíž tato situace nemá jednoznačného viníka?

Je to jako v manželství. Když se manželé hádají, tak zpravidla kvůli tomu, že je chyba na obou stranách.

Lidovky.cz: Andrej Babiš už připustil možnost předčasných voleb. Ve hře je i varianta menšinové vlády ANO s podporou KSČM a SPD, Tomio Okamura řekl, že je jeho hnutí připraveno jednat. Co lze očekávat dále?

Scénářů je celá řada. Otázka je, jestli by předčasné volby přinesly nějaké řešení a nikoliv by pouze to, že bychom se vrátili do stejné situace jako nyní. Varianta vlády s podporou komunistů a SPD je určitě možná. Tato hlasovací většina už se ukázala při ustavování sněmovny. Tohle řešení tehdy fungovalo, takže se může stát, že se k němu hnutí ANO vrátí. Navzdory tomu, že část politiků hnutí ANO dává najevo silnou nechuť ke spolupráci s SPD. A ani Andrej Babiš se netváří, že by to byla varianta, kterou by preferoval. Pak je ale také možné, že bude pokračovat vláda bez důvěry a v demisi bude vládnout třeba čtyři roky. Ačkoliv je to varianta, kterou ústava nepředpokládá.

Lidovky.cz: Nesměřuje právě k této možnosti Andrej Babiš celou dobu, když ani po více než pěti měsících od voleb nebyl schopen sestavit vládu, jíž by byla vyslovena důvěra?

Nevidím mu do hlavy. Neumím říct, jestli to je, nebo není jeho záměr. Rozhodně ale není v situaci, kdy by byl tlačen okolnostmi k tomu, aby nějakou vládu musel vytvořit. On nyní vládne, prezident ho vládnout nechává a předčasné volby, které jsou jednou z možností, by mu také nevadily. Má vysoké preference, peníze na volební kampaň, naopak jsou jiné strany, které se této varianty můžou bát jako čert kříže, protože volby můžou znamenat jejich konec ve sněmovně. Zejména TOP 09 a STAN. A můžeme vést polemiky, jak by si vedla KDU-ČSL.

Lidovky.cz: Projevuje Andrej Babiš dosud dostatečnou snahu, aby se mu vládu podařilo sestavit?

Hrozně obtížně se to hodnotí, protože člověk do zákulisních jednání nevidí. Vždycky se dá říct, že se mohl snažit více. Primární důvod je ten, že do toho není tlačen, tak se ani tak moc nesnaží, jak by se snažil mohl. Kdyby totiž přistoupil na požadavky ČSSD, mohli jsme mít v dohledném horizontu novou vládu s důvěrou, protože to vypadalo, že v programové části strany dospěly k téměř finální dohodě.

Premiér v demisi Andrej Babiš.

Lidovky.cz: Mělo by hnutí ANO nominovat do pozice premiéra někoho jiného?

Kdyby hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra, tak by to jednání do velké míry odblokovalo. V takovém případě by bylo možné jednat i o zapojení KDU-ČSL, která jasně řekla, že nepůjde do vlády s Babišem. Mohla by tak vzniknout vláda na půdorysu té Sobotkovy. Hnutí ANO ale jasně řeklo, že na pozici premiéra pro Andreje Babiše trvá a nezdá se, že by na obzoru byla změna postojů.

Lidovky.cz: Je to definitivní konec námluv mezi ANO a sociální demokracií?

Nemyslím si. Nebyl bych vůbec skeptický. Můžeme se dočkat toho, že se ještě k jednacímu stolu vrátí.

Lidovky.cz: Jak moc je reálné, že by se znovu otevřela jednání mezi ANO a jinými takzvaně demokratickými stranami, které již dříve vládní spolupráci s Babišem vyloučily?

Žádné signály, že by to mohlo nastat, nepozoruji. Takže si myslím, že spíše není. Sestavování vlády je ale disciplína, v níž se fantazie nekladou, takže se můžeme nadít lecčeho.

Lidovky.cz: Co můžeme v této partii očekávat od prezidenta Miloše Zemana? Dá Andreji Babišovi čas, neboť stálo nevyčerpal svůj druhý pokus na sestavení kabinetu, nebo bude usilovat o vznik úřednické vlády, k čemuž přistoupil již před pěti lety během svého prvního volebního období?

Zdá se, že tandem Zeman-Babiš a jejich spolupráce začíná dostávat trhliny, což můžeme pozorovat na kauzách novičok a Nikulin. Je klidně možné, že by se Miloš Zeman mohl pokusit do toho vstoupit stejně jako v roce 2013, kdy instaloval svou vládu Jiřího Rusnoka. Nicméně prezidentovy možnosti jsou v tomto směru limitovány faktem, že jsme už v druhém pokusu.



To znamená, že kdyby Zeman sestavil svou úřednickou vládu, která by následně nezískala důvěru v Poslanecké sněmovně, tak by předseda sněmovny, pan Radek Vondráček, mohl prezidentovi okamžitě navrhnout opět Andreje Babiše na premiéra a podle Ústavy by měl prezident takové žádosti vyhovět. Ale víme, že prezident a jeho tým jsou velmi kreativní ve čtení ústavy, takže je možné, že by se nějakým způsobem pokusili udržet svou úřednickou vládu.