Boj o odkaz 17. listopadu. Je to i náš svátek, hlásí se studenti. Chtějí změnu názvu

PRAHA V Poslanecké sněmovně se bude v tomto volebním období diskutovat o tom, do jaké míry náleží odkaz 17. listopadu studentům. Do dolní komory totiž dorazil návrh, aby měli své místo v názvu nejvýznamnějšího novodobého státního svátku. Studentská obec aktivitu k tomuto cíli směřuje už několik let, její iniciativa našla ve sněmovně podporu zástupců šesti stran.

17. listopad se slaví coby Den boje za svobodu a demokracii. V první řadě upomíná na listopadové události roku 1989, které vyústily ve zhroucení komunistického režimu. Současně má být připomínkou oběti studentů z roku 1939. Zmíněný den nacisté uzavřeli tuzemské vysoké školy a popravili několik studentských vůdců. Nacistické represe byly reakcí na předchozí odpor proti okupaci, k němuž zvedli hlas jako první studenti.

Právě význam studentského vzdoru proti nacistům chce podtrhnout návrh novely zákona o státních svátcích, jenž se dostal do ruky poslancům počátkem června. Podle něj by se svátek nově zval Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. „Studenti jsou motivační silou, která tlačí pozitivní změny ve společnosti. Je logické, že by měli mít den, kdy společnost ocení jejich aktivity,“ řekl pro Lidovky.cz předkladatel návrhu Karel Rais.

Mezinárodní den studentstva je jediným světově uznávaným dnem, jenž má kořeny na českém území. Za druhé světové války ho po intervenci londýnské exilové vlády vyhlásila Mezinárodní studentská rada. Ocenila tím oběť československých studentů při střetu s nacistickou mocí. Po násilné smrti medika Jana Opletala a následném uzavření českých vysokých škol poslali nacisté tisíce studentů do koncentračních táborů, 1 200 se jich nevrátilo.

‚Demokratické principy za cenu vlastního života‘

„Snažíme se dbát na to, aby česká společnost nezapomínala na to, že o demokracii a svobodu se musí bojovat neustále a aby nezapomínala na tyto dvě nesvobodné období našich dějin, ať už to byla nacistická nebo komunistická diktatura,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz předseda Národního parlamentu dětí a mládeže Šimon Horký, proč je pro jeho organizaci novela zákona důležitá.

Mládežnický parlament se usiluje o zanesení Mezinárodního dne studenstva do názvu svátku od roku 2014. S parlamentem souzní Rada vysokých škol i Studentská komora Rady vysokých škol. Je to do značné míry právě jejich úsilí, které se proměnilo v návrh podpořený čtrnácti zákonodárci ANO, ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 v čelem se zmíněným poslancem Raisem, jenž má za sebou významnou akademickou dráhu.

Předložení novely v tomto čase by mělo zajistit, že k ní poslanci stihnou zaujmout definitivní stanovisko ještě v tomto volebním období. Kladný postoj poslanců by přivítal i rektor Vysoké školy chemicko-technologické Milan Pospíšil, který předsedá Radě vysokých škol. „Odkaz 17. listopadu představuje především hrdinství a odvahu českých a slovenských studentů vysokých škol a vlastně všech mladých lidí, kteří se hrdě se hlásili k demokratickým principům i za cenu vlastního ohrožení života,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Mezinárodní den studenstva se prý zprofanoval

V minulém volebním období už poslanci jednou kývli na to, aby studenti měli své jméno v názvu svátku svázaného se 17. listopadem. Dolní komora parlamentu se v březnu 2016 po divoké diskusi smluvila na tom, aby se mu říkalo Mezinárodní den studenstva a den boje za svobodu a demokracii. Jenže proti takové variantě se postavil Senát.

Když se hned v dubnu poslanci sešli k návrhu podruhé, nenašlo se jich dost, aby senátorský odpor přehlasovali. Řadu zákonodárců dráždilo, že Mezinárodní den studenstva se za minulého režimu zprofanoval. Při této příležitosti se 17. listopadu sjížděly do Československa špičky mezinárodního studentského hnutí z východního bloku.

„Vytvořili mezinárodní svaz studentstva, instituci, kterou dále expandovali, infiltrovali do svobodného světa, do třetího světa, přes kterou vysazovali své agenty a různé příslušníky. Byl to nástroj režimu, a proto neměl v Československu, posléze v ČR dobré renomé,“ uvedl třeba poslanec za ODS a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček.