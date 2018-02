Bojovnice, která má probudit německou SPD. Nahlesová nahradí Schulze

BERLÍN/PRAHA Martin Schulz, který vedl německé sociální demokraty poslední rok, bez velké slávy skončil. Nahradí ho Andrea Nahlesová, razantní politička a bývalá ministryně práce. Ve středoškolském časopise se o svých plánech kdysi vyjádřila jasně. Buď se jednou stane ženou v domácnosti, nebo kancléřkou. To druhé se jí stále může splnit.

Teď se chystá udělat důležitý krok v kariéře. Andrea Nahlesová, 47letá šéfka frakce sociálních demokratů (SPD) ve Spolkovém sněmu, podle všeho stane v čele levicové strany.



Pokud ji potvrdí dubnový stranický sjezd ve Wiesbadenu, bude historicky první ženou, která SPD povede.

Do funkce ji navrhl předchůdce Martin Schulz, doporučilo ji i vedení sociálních demokratů. „Odcházím bez hořkosti a zášti,“ nechal se slyšet odstupující Schulz.

To samé ale necítí jeho početní kritici. SPD utrpěla v zářijových volbách historicky nejhorší výsledek. A podle mnohých Schulz její vyhlídky dále oslaboval, když neustále měnil své postoje.

Schulzův rok plný zvratů

Nakonec se stal pro své kolegy i protivníky dokonale nedůvěryhodným. Odchod 62letého politika se původně chystal až po vnitrostranickém referendu ke koaliční smlouvě, jehož výsledky budou známy 4. března.



Sílící odpor vůči Schulzovi ale běh událostí urychlil.

Jeho rok v čele strany byl plný zvratů. Při loňském nástupu vzbudil nadšení, přivedl do SPD řadu nových lidí, preference stoupaly. Trojí prohrané zemské volby ale vrátily levici zpět na zem. A prohrané zářijové parlamentní volby jen dokonaly dílo zkázy. Potenciální šéfku Andreu Nahlesovou nyní nečeká nijak lehká práce. Levicovou stranou zmítají vnitřní spory, a to se promítá do dalšího odlivu voličů.

Poslední průzkum agentury INSA přisoudil sociální demokracii rekordně nízkých 16,5 procenta voličské přízně. Mnozí lidé v SPD mají pocit, že už nemůže být hůř. Pokud usedne v předsednickém křesle Nahlesová, proti které stane jediná protikandidátka, starostka severoněmeckého Flensburgu Simone Langeová, už od počátku nebude v lehké pozici.

Na Nahlesovou se nejdřív snesla vlna kritiky

Svědčí o tom i vlna kritiky, jež se spustila poté, co se objevily úvahy, že by Nahlesová vedla stranu až do sjezdu jako úřadující předsedkyně. Vyloučeno, říkali straníci, partaj musí vést někdo z místopředsedů.



To se nakonec stane. Kormidlo převezme hamburský primátor a dosavadní místopředseda Olaf Scholz.

Nahlesová si prý z nesouhlasných reakcí hlavu nedělá. Má pověst neúnavné bojovnice, kterou jen tak něco nevykolejí. Politické bitvy ji ale okrádají o soukromí. Před sedmi lety si vzala za muže kunsthistorika Marcuse Fringse, manželství se ale rozpadlo. O malou dcerku přesto pečují po rozvodu společně.

Nahlesová se narodila v porýnském městečku Mendig poblíž Bonnu, kde vystudovala germanistiku a politologii. Ráda mluví o své rodině, skromných vesnických poměrech a procítěné katolické tradici.

Malé, ale důležité kroky pro miliony lidí

Ve chvíli, kdy mnoho straníků kritizuje plánovaný vstup do velké koalice s křesťanskými demokraty (CDU) Angely Merkelové, její popularitu posiluje pověst zastánkyně slabých a potřebných. Zdůrazňuje, že je třeba hájit zájmy „všech obyčejných lidí“.

Patrně nejznámější krok, který v tomto směru Nahlesová jako ministryně ve třetí vládě Angely Merkelové prosadila, bylo plošné zavedení minimální mzdy ve výši 8,5 eura (asi 216 korun) na hodinu. Zasadila se také o zvýšení invalidních důchodů a prosadila předčasný odchod do penze po dosažení 63 let.

„Působím v této straně, protože nepodceňuji malé důležité kroky, které přinášejí velké prospěšné věci milionům lidí,“ prohlásila před časem Nahlesová.

Straníci oceňují, že názory nemění. Od svých 18 let, kdy vstoupila do SPD, patří k levému křídlu strany. Sociální demokraté věří, že právě její razance a ostrá rétorika by mohly přinést zpět ztracené preference.