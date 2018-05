Brad Mehldau se vrací do Prahy se svým triem a novým albem

Jedna z nejstylotvornějších jazzových kapel současnosti Brad Mehldau Trio se po jedenácti letech vrací do Prahy. Zahraje v neděli 13. května v divadle Hybernia. V těchto dnech triu vychází u firmy Nonesuch nové album Seymour Reads the Constitution!.

Americký pianista Brad Mehldau patří k největším jazzovým hudebníkům současnosti a jeho umělecký vývoj inspiruje početné pokračovatele po celém světě. Mehldauova celosvětová popularita a nekončící řada světových turné jsou toho nejlepším důkazem. Jeho hudba respektuje tradici, a zároveň osobitě reflektuje současnost. Mehldau čerpá jak z jazzové historie, tak z klasické hudby, pop music i experimentální hudby.

Do Prahy přijíždí Mehldau se svým triem (Larry Grenadier – kontrabas, Jeff Ballard – bicí), se kterým se proslavil cyklem pěti nahrávek pod názvem The Art of the Trio. Na přelomu století také vydal dvě konceptuální sólová alba Elegiac Cycle a Places. Jeho hudba se objevila ve filmech Eyes Wide Shut Stanleyho Kubricka a Million Dollar Hotel Wima Wenderse.

Mehldau často koncertuje i sólově, naposledy takto u nás zahrál letos v rámci festivalu JazzFestBrno. Recenzi najdete zde.

Vedle svých vlastních projektů spolupracuje s významnými hudebníky v oblasti jazzové a klasické hudby. Podílel se na albech Wayne Shortera, Johna Scofielda a Michaela Breckera, má na kontě společné nahrávky s Joshuou Redmanem, Lee Konitzem, Chrisem Thilem či Patem Methenym.

Na objednávku newyorské Carnegie Hall zkomponoval dva písňové cykly s názvy The Blue Estuaries a The Book of Hours: Love Poems to God, které na jaře 2005 provedl společně se slavnou sopranistkou Renée Fleming.