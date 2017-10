Bratr útočníka z Vegas: Pokud to lidem pomůže, nechám je na jeho hrob plivnout

PRAHA/ORLANDO Bratr Stephena Paddocka, střelce z nevadského Las Vegas, promluvil podruhé s novináři. V emocionálně vypjatém interview nazval svého bratr vysoce inteligentním a úspěšným mužem, kterého v kasinech a hotelech dobře znali. Eric Paddock podle svých slov nechápe, jak by jeho bratr mohl něco takového udělat.

Stál před svým domem v Orlandu opřený o červený automobil a v ruce držel kovový termohrnek. Oči Erica Paddocka byly i přes brýle viditelně rudé od pláče. Klepaly se mu ruce. Začít rozhovor s novináři pro něj bylo viditelně složité.



Jeho bratr v noci na pondělí začal střílet z automatických zbraní z okna pokoje hotelu Mandalay Bay na dav fanoušků na festivalu country hudby. Zabil 59 lidí a 527 dalších bylo zraněno. V hotelovém pokoji pak spáchal sebevraždu. Vysvětlení, proč by Stephen mohl spáchat tak ohavný čin, však Eric novinářům nedal.

„Doufám, že v jeho hlavě najdou nádor, nebo něco takového, protože jestli ne, tak máme všichni velký problém,“ řekl Eric Paddock pro několik novinářů, kteří se shromáždili na příjezdové cestě.

„To je to, čeho se všichni bojí.“ Stephen byl totiž podle bratra velmi racionálně chovající se člověk, nebyl fanatik. Celý útok prý ale díky své inteligenci musel mít naplánovaný do detailů.

„Nesnažím se omluvit to, co udělal, ale muselo stát něco, co ho přivedlo k této pekelné jámě,“ uvedl Eric Paddock. Během rozhovoru ho několikrát přemohly emoce a chvílemi nemohl mluvit. „Muselo se to stát během posledního měsíce.“ Nechápe, co však mohlo jeho staršího bratra přimět ke střelbě z okna hotelového pokoje.

Stephen Paddock na fotografii, kterou poskytl médiím jeho bratr Eric.

„Můj syn je tím zničený a to celý incident s ním nemá vůbec co do činění. Jsem chlap ze staré školy, tenhle pláč, to není pro mě normální. Nedokážu to zpracovat. Dnes ráno jsem se probudil a brečel jsem a přemáhá mě to i teď,“ popsal své pocity bratr útočníka a slzy se mu řinuly z očí. „Mám rozervané srdce.“

Podle něj byl bratr dobrý člověk. Postaral se například o svou matku, která sama živila čtyři děti z platu sekretářky a zajistil jí důstojné stáří. Podobně se také choval k celé rodině i k lidem, kteří bydleli v jím vlastněných nemovitostech.

„Steve se staral o lidi, které miloval. Pomohl mé rodině k bohatství. On je důvod, že jsem mohl jít do důchodu. Takový byl Steve, kterého jsem znal,“ vysvětloval Paddock. Podle něj poslal jeho bratr sto tisíc dolarů své přítelkyni Marilou na Filipíny, aby ji zajistil předtím, než spáchal ohavný čin.

Podobně také vysvětlil, proč byla v té době Marilou mimo zemi. Stephen, který podle Erica uměl dobře manipulovat s lidmi, navedl svou přítelkyni, aby odjela z území USA.

S Marilou se prý Stephen poznal v kasinu v Atlantě, kde platil on za „velké zvíře“ a ona byla hosteska. To, že byl Stephen gambler, nepovažuje Eric za nic, co by mohlo vést k útoku, který spáchal. „Bral to jako práci, dokázal tím vydělat, protože na to měl matematicky,“ vysvětlil Eric, jak získával jeho bratr peníze.

Vztah ke zbraním

„Všichni se diví, jak mohl Steve dostat do hotelového pokoje tolik zbraní. Jednoduše panebože. Prostě dal mladému poslíčkovi sto dolarů ruky a ten mu je tam odnesl a ještě mu poděkoval. A jestli vám budou v hotelech tvrdit, že Steva neznali, tak lžou,“ řekl rozhořčený Eric.

Svůj vztah ke zbraním si prý s bratrem vytvořili až v pozdním mladistvém věku. Jejich otec byl podle Erica sr*č, který vykrádal banky s automatickými zbraněmi, takže jejich matka rozhodně neměla zbraně ráda.

Jeho bratr však neměl rád plně automatické pušky, protože z toho prý „akorát bolí rameno.“ Samotného by ho zajímalo, jestli modifikace poloautomatických zbraní na plně automatické byly namontovány na zbraních. „A pokud ano, nedivil bych se, kdyby na místě byla ještě trojnožka, ze které střílí snadněji,“ dodal Eric s tím, že jeho bratr byl velice inteligentní člověk a měl by to promyšlené.

Zbraně v hotelovém pokoji Stephena Paddocka.

Na místě útoku policie nalezla na dvacet zbraní. Jak se se celý útok odehrál si přečtěte zde. Policie soudí, že střelec z Las Vegas Stephen Paddock měl v úmyslu po činu uprchnout. Lasvegaský šerif Joseph Lombardo na tiskové konferenci řekl, že policie má pro to důkazy.

Eric Paddock toto považuje za nepravděpodobné. „On byl velmi inteligentní, chápu, že nedokáží pochopit, že by to celé udělal sám,“ řekl Eric a během rozhovoru svého bratra několikrát v nadsázce označil za „zlotřilého génia“. „Hleděl si pečlivě svého soukromí, proto na něj nemůžete nic najít,“ řekl novinářům. „Steve si dělal, co chtěl a kdy chtěl.“

Stephen prý nebyl člověk, který by si potrpěl na pohřby. „Chtěl být zpopelněn,“ uvedl Eric. „Ale jestli někomu pomůže se s tou hroznou událostí vyrovnat tím, že přijde na jeho pohřeb a plivne na jeho hrob, nebudu mu bránit.“

I pro sebe Eric doufá, že úřady přijdou na to, co vedlo jeho bratra „k tak hroznému činu.“