Břevnovská poliklinika Pod Marjánkou je nově kulturní památkou. To zbrzdí rekonstrukci

PRAHA Poliklinika Pod Marjánkou na Břevnově je podle nového rozhodnutí ministerstva kulturní památkou. Ministerstvo kultury již objektu jednou status památky udělilo, rozhodnutí však zrušil bývalý ministr Daniel Herman (KDU-ČSL). Podle radnice rozhodnutí zbrzdí plánovanou celkovou rekonstrukci.

V Praze 6 se otázka rekonstrukce polikliniky v poslední době řeší. Části doktorů, kteří mají v objektu pronajaté ordinace, se nelíbí pomalý postup oprav a nedostatečná komunikace ze strany radnice. Nesouhlasí také s plánem rozšířit polikliniku o léčebnu dlouhodobě nemocných.



Vedení Prahy 6 od počátku říká, že zdržení oprav je z velké části dáno památkovou ochranou. Opozice naopak tvrdí, že opravovat se může začít v podstatě hned. Místostarosta Jaromír Vaculík (TOP 09) v minulosti uvedl, že magistrátní památkáři předběžně s projektem celkové rekonstrukce souhlasili. Zatím v objektu loni začala rekonstrukce výtahů.

Poliklinika Pod Marjánkou na Břevnově

Podle Prahy 6 opětovné prohlášení budovy kulturní památkou bude znamenat zdržení. „Protože má rozhodnutí ministerstva kultury velmi nejednoznačný výklad, musíme se bohužel opět odvolat, abychom zjistili, co vše je chráněno - zda je to zábradlí, kliky, okna nebo dlaždičky,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Znamená to podle něj další nejméně půlroční odklad.



Městská část vlastní polikliniku od roku 2008. Spravuje ji společnost SNEO, kterou Praha 6 vlastní. Předloni převzala její správu od soukromé firmy, které vyplatila téměř 40 milionů korun, za což sklidila kritiku od opozičních zastupitelů. Případná dostavba pro umístění LDN bude stát kolem 100 milionů korun, plán zatím nemá potřebná povolení. Nový objekt by měl být napojen na současnou budovu, zvažuje se i varianta novostavby v sousedství polikliniky.